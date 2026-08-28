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Hindi News ›   Sports ›   India's Velavan Senthilkumar enters Budapest Open squash final beat compatriot Veer Chotrani

स्क्वाश: वेलावन सेंथिलकुमार ने बुडापोस्ट ओपन के फाइनल में जगह बनाई, सेमीफाइनल में वीर चोटरानी को दी मात

Fri, 28 Aug 2026 03:40 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बुडापेस्ट
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बुडापेस्ट Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 28 Aug 2026 03:40 PM IST
सार

भारत के वेलावन सेंथिलकुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बुडापेस्ट स्क्वाश टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सेंथिलकुमार ने सेमीफाइनल में हमवतन वीर चोटरानी को हराया।

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India's Velavan Senthilkumar enters Budapest Open squash final beat compatriot Veer Chotrani
वेलावन सेंथिलकुमार - फोटो : SAI Media

विस्तार
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भारत के वेलावन सेंथिलकुमार ने सेमीफाइनल मुकाबले में अपने हमवतन वीर चोटरानी को हराकर हंगरी की राजधानी में चल रहे 43,500 अमेरिकी डॉलर के पीएसए कॉपर टूर्नामेंट बुडापेस्ट ओपन स्क्वाश के फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में सेंथिलकुमार का मुकाबला स्थानीय खिलाड़ी बालाज फरकास से होगा।
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15वें पीएसए टूर फाइनल में
विश्व रैंकिंग में 54वें स्थान पर काबिज और आठवीं वरीयता प्राप्त सेंथिलकुमार ने तीसरी वरीयता प्राप्त चोटरानी को 9-11, 11-8, 11-7, 1-11, 12-10 से हराकर अपने 15वें पीएसए टूर फाइनल में जगह बनाई। सेंथिलकुमार ने क्वार्टर फाइनल में मलयेशिया के विश्व के नंबर 18 और शीर्ष वरीयता प्राप्त ईन यो एनजी को 11-2, 11-9, 11-8 से हराया था। यह टूर पर सेंथिलकुमार और फरकास की तीसरी भिड़ंत होगी। हंगरी के खिलाड़ी 2019 में हुए मुकाबले में जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय खिलाड़ी ने 2024 में जीत दर्ज की थी।
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