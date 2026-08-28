कुश्ती में बढ़ते डोपिंग के मामले: WFI ने जारी किए निर्देश, कहा- शरीर में जाने वाली हर चीज का खिलाड़ी जिम्मेदार

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हालिया मामलों का सबसे बड़ा असर आगामी एशियन गेम्स में भारत की कुश्ती टीम पर पड़ा है। डोपिंग मामलों के कारण 86 किलोग्राम फ्रीस्टाइल के मुकुल दहिया और 130 किलोग्राम ग्रीको-रोमन के दीपांशु को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया है। इसके चलते इन दोनों भार वर्गों में भारत की ओर से कोई पहलवान हिस्सा नहीं ले सकेगा। विज्ञापन भारतीय कुश्ती में डोपिंग और व्हेयरअबाउट्स नियमों के उल्लंघन के लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) ने पहलवानों के लिए सख्त एंटी-डोपिंग एडवाइजरी जारी की है। फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि एंटी-डोपिंग नियमों के पालन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी खिलाड़ियों की है और नियमों की जानकारी न होने या किसी अन्य व्यक्ति की सलाह पर प्रतिबंधित पदार्थ लेने का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

डोपिंग के कारण गंवाए दो एशियन गेम्स स्लॉट

डब्ल्यूएफआई के एक सूत्र के मुताबिक, फेडरेशन ने दीपांशु की जगह रोनक दहिया को टीम में शामिल करने का प्रयास किया था, लेकिन बताया गया कि डोपिंग उल्लंघन की स्थिति में रिप्लेसमेंट की अनुमति नहीं है। रिप्लेसमेंट केवल चोट की स्थिति में किया जा सकता है।



सूत्र ने कहा कि पहलवानों में एंटी-डोपिंग नियमों को लेकर जागरूकता की कमी एक बड़ी समस्या है। खासकर व्हेयरअबाउट्स नियमों के तहत होने वाले टेस्ट में अनुपस्थित रहने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी वजह से डब्ल्यूएफआई ने यह एडवाइजरी जारी की है।

मुकुल दहिया ने दोस्त की सलाह पर लिया था इंजेक्शन

मुकुल दहिया ने 2026 एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। उनको प्रतिबंधित पदार्थ मेफेंटरमाइन के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने अस्थायी रूप से निलंबित किया है। उनका सैंपल 31 मई को लखनऊ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) सेंटर में एशियन गेम्स चयन ट्रायल के दौरान लिया गया था। मुकुल ने 86 किलोग्राम वर्ग में पहला स्थान हासिल किया था।



डब्ल्यूएफआई के एक अधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मुकुल ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि उन्होंने एक साथी पहलवान की सलाह पर इंजेक्शन लिया था। फेडरेशन का कहना है कि खिलाड़ियों को यह समझना होगा कि उनके शरीर में जाने वाली किसी भी दवा या पदार्थ की जिम्मेदारी उनकी खुद की है।



दीपांशु पर आठ साल का बैन

130 किलोग्राम ग्रीको-रोमन पहलवान दीपांशु को स्टैनोजोलोल के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद आठ साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा है। डब्ल्यूएफआई सूत्र के अनुसार, इसे उनका दूसरा एंटी-डोपिंग उल्लंघन माना गया। दीपांशु इससे पहले भी इसी पदार्थ के लिए तीन साल का प्रतिबंध झेल चुके हैं। पिछले साल उन्होंने प्रतियोगिता में वापसी की थी और मई में हुए एशियन गेम्स चयन ट्रायल में जीत दर्ज कर भारतीय टीम में जगह बनाई थी। इन दोनों मामलों के कारण एशियन गेम्स में भारत की कुश्ती टीम की संख्या 18 से घटकर 16 रह गई है।

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