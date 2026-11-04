फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   Rafael Nadal to Join Real Madrid Board of Directors, Expresses Excitement Over Appointment

टेनिस: रियल मैड्रिड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे राफेल नडाल, नियुक्ति पर जताई खुशी

Wed, 04 Nov 2026 10:36 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 04 Nov 2026 10:36 PM IST
सार

टेनिस दिग्गज राफेल नडाल को स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने का फैसला लिया गया है। बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में उनकी नियुक्ति को जनरल असेंबली ऑफ डेलीगेट मेंबर्स की मंजूरी के लिए भेजने पर सहमति बनी। 

विज्ञापन
Rafael Nadal to Join Real Madrid Board of Directors, Expresses Excitement Over Appointment
राफेल नडाल - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल अब फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्लब ने नडाल को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने का फैसला किया है। हालांकि, उनकी नियुक्ति को अंतिम मंजूरी के लिए जनरल असेंबली ऑफ डेलीगेट मेंबर्स के सामने रखा जाएगा। बुधवार को हुई रियल मैड्रिड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बोर्ड ने नडाल की नियुक्ति के प्रस्ताव को प्रतिनिधि सदस्यों की आम सभा में मंजूरी के लिए भेजने पर सहमति जताई।
विज्ञापन


फ्लोरेंटिनो पेरेज और बोर्ड का जताया आभार
बोर्ड में शामिल होने का प्रस्ताव मिलने पर राफेल नडाल ने क्लब के अध्यक्ष फ्लोरेंटिनो पेरेज और बोर्ड के सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह इस प्रस्ताव को बेहद उत्साह, कुछ नया सीखने की इच्छा और क्लब के लिए अपना पूरा योगदान देने की भावना के साथ स्वीकार कर रहे हैं। नडाल ने कहा, 'मैं अध्यक्ष फ्लोरेंटिनो पेरेज और बोर्ड को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे रियल मैड्रिड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। मैंने इस प्रस्ताव को बहुत उत्साह, सीखने की इच्छा और अपना पूरा योगदान देने की भावना के साथ स्वीकार किया है।'
विज्ञापन


नडाल के व्यक्तित्व और उपलब्धियों को बताया क्लब के मूल्यों का प्रतीक
रियल मैड्रिड ने अपने आधिकारिक बयान में नडाल की नियुक्ति को क्लब के लिए बड़े सम्मान की बात बताया। क्लब के मुताबिक, नडाल की खेल उपलब्धियां, विनम्रता, प्रतिस्पर्धात्मक भावना, अनुशासन और प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सम्मान रियल मैड्रिड के मूल्यों को दर्शाते हैं। क्लब ने कहा कि नडाल स्पेनिश और वैश्विक खेल जगत की बड़ी हस्तियों में शामिल हैं। बोर्ड में उनकी मौजूदगी से क्लब के वर्तमान और भविष्य को मजबूती मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं राफेल नडाल
राफेल नडाल को टेनिस इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता है। दो दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने कुल 92 सिंगल्स खिताब अपने नाम किए। इनमें 22 ग्रैंड स्लैम खिताब शामिल हैं। नडाल ने रिकॉर्ड 14 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इसके अलावा उनके नाम चार यूएस ओपन, दो विंबलडन और दो ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब हैं।


ओलंपिक और डेविस कप में भी हासिल की बड़ी उपलब्धियां
ग्रैंड स्लैम के अलावा नडाल ने ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय टीम प्रतियोगिताओं में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुष सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीता था। वहीं, 2016 रियो ओलंपिक में पुरुष डबल्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा, स्पेन की डेविस कप टीम की पांच खिताबी जीत में भी नडाल की अहम भूमिका रही। लगातार चोटों से परेशान रहने के बाद राफेल नडाल ने नवंबर 2024 में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की थी। अब रियल मैड्रिड के बोर्ड में संभावित नई जिम्मेदारी के साथ वह खेल जगत में एक नई भूमिका निभाने की तैयारी में हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed