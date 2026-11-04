टेनिस: रियल मैड्रिड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे राफेल नडाल, नियुक्ति पर जताई खुशी

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बोर्ड में शामिल होने का प्रस्ताव मिलने पर राफेल नडाल ने क्लब के अध्यक्ष फ्लोरेंटिनो पेरेज और बोर्ड के सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह इस प्रस्ताव को बेहद उत्साह, कुछ नया सीखने की इच्छा और क्लब के लिए अपना पूरा योगदान देने की भावना के साथ स्वीकार कर रहे हैं। नडाल ने कहा, 'मैं अध्यक्ष फ्लोरेंटिनो पेरेज और बोर्ड को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे रियल मैड्रिड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। मैंने इस प्रस्ताव को बहुत उत्साह, सीखने की इच्छा और अपना पूरा योगदान देने की भावना के साथ स्वीकार किया है।'रियल मैड्रिड ने अपने आधिकारिक बयान में नडाल की नियुक्ति को क्लब के लिए बड़े सम्मान की बात बताया। क्लब के मुताबिक, नडाल की खेल उपलब्धियां, विनम्रता, प्रतिस्पर्धात्मक भावना, अनुशासन और प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सम्मान रियल मैड्रिड के मूल्यों को दर्शाते हैं। क्लब ने कहा कि नडाल स्पेनिश और वैश्विक खेल जगत की बड़ी हस्तियों में शामिल हैं। बोर्ड में उनकी मौजूदगी से क्लब के वर्तमान और भविष्य को मजबूती मिलेगी।राफेल नडाल को टेनिस इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता है। दो दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने कुल 92 सिंगल्स खिताब अपने नाम किए। इनमें 22 ग्रैंड स्लैम खिताब शामिल हैं। नडाल ने रिकॉर्ड 14 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इसके अलावा उनके नाम चार यूएस ओपन, दो विंबलडन और दो ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब हैं।ग्रैंड स्लैम के अलावा नडाल ने ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय टीम प्रतियोगिताओं में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुष सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीता था। वहीं, 2016 रियो ओलंपिक में पुरुष डबल्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा, स्पेन की डेविस कप टीम की पांच खिताबी जीत में भी नडाल की अहम भूमिका रही। लगातार चोटों से परेशान रहने के बाद राफेल नडाल ने नवंबर 2024 में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की थी। अब रियल मैड्रिड के बोर्ड में संभावित नई जिम्मेदारी के साथ वह खेल जगत में एक नई भूमिका निभाने की तैयारी में हैं।