गिल के टेंपल डिवाइस इस्तेमाल पर बोलीं सिंधू: बताया खिलाड़ियों के लिए क्यों जरूरी है रिकवरी, जानिए क्या कहा

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पीवी सिंधू ने कहा कि खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए शरीर की रिकवरी सबसे जरूरी है। उन्होंने शुभमन गिल के टेंपल डिवाइस इस्तेमाल करने पर अपनी राय साझा करते हुए बताया कि नींद, हार्ट रेट, एचआरवी और पोषण की निगरानी से खिलाड़ी अपनी फिटनेस को बेहतर समझ सकते हैं।

विज्ञापन दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू का मानना है कि किसी भी खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन के लिए रिकवरी सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। उन्होंने कहा कि नींद, हार्ट रेट वैरिएबिलिटी (एचआरवी) और मानसिक क्षमता जैसे मानकों की निगरानी से खिलाड़ियों को अपने शरीर की स्थिति समझने और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। सिंधू भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल के टेंपल डिवाइस इस्तेमाल करने को लेकर अपनी राय साझा कर रही थीं। उन्होंने बताया कि वह खुद भी लंबे समय से इस डिवाइस का इस्तेमाल कर रही हैं और उन्हें इसका अनुभव काफी अच्छा लगा है।

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रिकवरी पर ध्यान देना हर खिलाड़ी के लिए जरूरी

गिल को डिवाइस से मिलने वाले आंकड़ों के इस्तेमाल के बारे में सलाह देने के सवाल पर सिंधू ने कहा कि हर खेल और हर खिलाड़ी की जरूरत अलग होती है। हालांकि, रिकवरी एक ऐसा पहलू है, जिस पर सभी खिलाड़ियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंधू के मुताबिक, डिवाइस से मिलने वाले आंकड़ों के जरिए खिलाड़ी यह समझ सकते हैं कि उनकी नींद कैसी रही, शरीर कितनी अच्छी तरह रिकवर कर रहा है और उनकी शारीरिक स्थिति क्या है। उन्होंने कहा, 'जब आप डेटा देखते हैं तो आपको अपने शरीर की स्थिति, रिकवरी और नींद के बारे में समझने में मदद मिलती है। यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन एक एथलीट के लिए रिकवरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है।'

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एचआरवी से लेकर पोषण तक की जानकारी देता है डिवाइस

सिंधू ने बताया कि टेंपल डिवाइस केवल नींद और हार्ट रेट ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी नजर रखता है। इसमें मानसिक क्षमता, एचआरवी स्कोर, हृदय गति और पोषण से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। डिवाइस के जरिए खिलाड़ी अपने खानपान, भोजन में मौजूद पोषक तत्वों और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जानकारी भी ट्रैक कर सकते हैं।



सिंधू ने कहा कि शुभमन गिल लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें अपने शरीर की जरूरतों की अच्छी समझ होगी। ऐसे में उन्हें कोई नई सलाह देने के बजाय वह इस बात से खुश हैं कि गिल भी अपनी फिटनेस और रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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विराट कोहली की सलाह ने मुश्किल दौर में बढ़ाया हौसला बातचीत के दौरान सिंधू ने अलग-अलग खेलों के खिलाड़ियों के बीच संवाद और अनुभव साझा करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय क्रिकेट और एथलेटिक्स के दिग्गज खिलाड़ियों से हुई बातचीत ने उन्हें कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद की है।

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए सिंधु ने कहा कि जब वह अपने करियर के मुश्किल दौर से गुजर रही थीं, तब कोहली की सलाह ने उन्हें काफी प्रेरित किया।

सिंधू के अनुसार, कोहली ने उन्हें खुद को प्रेरित रखने, सकारात्मक सोचने और मैदान पर उतरकर खेल का आनंद लेने की सलाह दी थी। इस बातचीत से उन्हें मानसिक रूप से मजबूत होने में मदद मिली।