आईओए एथलीट्स कमीशन का गठन: सिंधू बनीं अध्यक्ष, हॉकी कप्तान हरमनप्रीत होंगे उपाध्यक्ष; मीराबाई-साजन भी चुने गए

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शुक्रवार को रिटर्निंग ऑफिसर संजय के. श्रीवास्तव ने चारों खिलाड़ियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सिंधू और हरमनप्रीत ही एकमात्र उम्मीदवार थे। इसी तरह, जनरल बॉडी में एथलीट प्रतिनिधियों की दो सीटों के लिए मीराबाई चानू और साजन प्रकाश ने ही नामांकन दाखिल किया था। इस तरह इन चारों पदों के लिए शनिवार को प्रस्तावित चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से अब औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।पीवी सिंधू और हरमनप्रीत सिंह को आईओए की नई कार्यकारिणी परिषद में भी जगह मिलेगी, जिसका गठन पांच दिसंबर को होने वाले भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव के बाद किया जाएगा। वहीं, मीराबाई चानू और साजन प्रकाश को आईओए चुनाव में मतदान करने का अधिकार होगा, क्योंकि दोनों को जनरल बॉडी में एथलीट प्रतिनिधि चुना गया है। चारों खिलाड़ियों का कार्यकाल 2026 से 2030 तक यानी चार साल का होगा।इससे पहले तीन नवंबर को पीवी सिंधू, हरमनप्रीत सिंह, मीराबाई चानू और साजन प्रकाश समेत 10 खिलाड़ियों को आईओए एथलीट्स कमीशन का सदस्य निर्विरोध चुना गया था। पूर्व एथलीट सुधा सिंह के चुनावी दौड़ से हटने के बाद 10 सीटों के लिए केवल 10 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए थे। इनमें पांच पुरुष और पांच महिला खिलाड़ी शामिल थे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था।आईओए एथलीट्स कमीशन में महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, निशानेबाज स्वप्निल कुसाले, तलवारबाज भवानी देवी, शॉट पुट खिलाड़ी तजिंदरपाल सिंह तूर, पूर्व तीरंदाज बॉम्बायला देवी और कैनोइंग एवं कयाकिंग के खिलाड़ी मनजीत सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) के एथलीट्स कमीशन में शामिल दो भारतीय खिलाड़ी शिवा केशवन और निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी आईओए एथलीट्स कमीशन के पदेन सदस्य होंगे।