पीएम मोदी आज पैरा एशियाड के पदकवीरों से करेंगे संवाद: भारत ने जीते थे रिकॉर्ड पदक; कितने बजे होगा कार्यक्रम?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एशियाई पैरा गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम करीब 4:30 बजे आयोजित होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री खिलाड़ियों और अन्य उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। भारत ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित इन खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 114 पदक जीते थे। विज्ञापन

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114 पदकों के साथ भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन

भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2026 में 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 114 पदक अपने नाम किए। यह प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 2023 में चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 108 पदक जीते थे। उस दौरान भारत के खाते में 27 स्वर्ण पदक आए थे। इस बार भारतीय दल ने लगातार दूसरी बार 100 पदकों का आंकड़ा पार किया। यह पैरा खेलों में देश की बढ़ती ताकत और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को दर्शाता है।

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पैरा एथलेटिक्स ने दिलाए सबसे ज्यादा पदक

भारत के लिए पैरा एथलेटिक्स सबसे सफल खेल रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने इस स्पर्धा में 22 स्वर्ण, 19 रजत और 24 कांस्य सहित कुल 65 पदक जीते। वहीं, पैरा बैडमिंटन में भारत को 16 पदक मिले, जिनमें तीन स्वर्ण, पांच रजत और आठ कांस्य शामिल रहे। पैरा तैराकी में भारतीय खिलाड़ियों ने 11 पदक जीते। इसके अलावा पैरा तीरंदाजी में तीन स्वर्ण सहित छह पदक और पैरा शूटिंग में दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य सहित पांच पदक भारत के खाते में आए। अन्य खेलों में पैरा टेबल टेनिस में सात कांस्य, पावरलिफ्टिंग में दो रजत और जूडो में एक रजत तथा एक कांस्य पदक मिला।

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सुमित अंतिल और सिमरन शर्मा ने रचा इतिहास

भारत के प्रमुख खिलाड़ियों में भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और धाविका सिमरन शर्मा शामिल रहीं। सुमित ने पुरुषों की एफ42-एफ44/एफ61-एफ64 स्पर्धा में अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखा। इस स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने तीनों पदक अपने नाम कर पोडियम पर कब्जा जमाया। वहीं, सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर टी12 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने दोनों स्पर्धाओं में खेलों का रिकॉर्ड भी बनाया।

मोना अग्रवाल को स्वर्ण, 50 साल के खिलाड़ी ने जीता कांस्य

पैरा शूटिंग में मोना अग्रवाल ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन एसएच1 स्पर्धा में रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा भारत ने 2028 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक के लिए शूटिंग में दो कोटा भी हासिल किए। पैरा टेबल टेनिस में 50 वर्षीय जेहान दोराब मदन ने कांस्य पदक जीतकर एक खास उपलब्धि हासिल की। वह इन खेलों में भारत के सबसे उम्रदराज पदक विजेता बने।