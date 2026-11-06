हॉकी इंडिया: चुनाव पर ओडिशा हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 5 दिसंबर को होने थे मतदान; जानें क्या है पूरा मामला

ओडिशा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हॉकी इंडिया के चुनाव पर रोक लगा दी। ये चुनाव 5 दिसंबर को होने वाले थे। अदालत ने हॉकी इंडिया की ओर से हॉकी ओडिशा को जारी कारण बताओ नोटिस पर भी रोक लगा दी है। इस नोटिस में राज्य संघ को स्थायी सदस्य से सहयोगी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया था।

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जस्टिस आरके पटनायक की एकल पीठ ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। याचिका में हॉकी इंडिया की 6 अक्तूबर को हुई 120वीं कार्यकारी समिति की बैठक के कार्यवृत्त और 7 अक्टूबर को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी। हॉकी ओडिशा ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि कारण बताओ नोटिस कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है, क्योंकि हॉकी इंडिया की मौजूदा कार्यकारी समिति का कार्यकाल 30 सितंबर को ही समाप्त हो चुका था। मामले की अंतिम सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।