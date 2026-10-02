{"_id":"6abfec60309ba0b99e0f9570","slug":"novak-djokovic-rallies-past-bu-yunchaokete-to-reach-china-open-quarterfinals-2026-10-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चीन ओपन: मेडिकल टाइमआउट के बाद जोकोविच ने की शानदार वापसी, बु को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

नोवाक जोकोविच ने चीन ओपन में शानदार वापसी करते हुए चीन के बु यूनचाओकेते को 4-6, 7-6, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मेडिकल टाइमआउट लेने के बावजूद जोकोविच ने मुकाबले का रुख पलट दिया और बीजिंग में अपना रिकॉर्ड 31-0 कर लिया।

विज्ञापन नोवाक जोकोविच ने चीन ओपन में अपनी शानदार लय बरकरार रखते हुए घरेलू खिलाड़ी बु यूनचाओकेते को तीन सेट के मुकाबले में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। छठी वरीयता प्राप्त जोकोविच ने बु को 4-6, 7-6 (2), 6-2 से हराया। हालांकि मुकाबले के दौरान उन्हें एक बार फिर मेडिकल टाइमआउट लेना पड़ा। इसके बावजूद सर्बियाई स्टार ने शानदार वापसी करते हुए बीजिंग टूर्नामेंट में अपना रिकॉर्ड 31-0 कर लिया।

पहले सेट में पिछड़े, फिर की शानदार वापसी

पहला सेट जोकोविच ने 4-6 से गंवा दिया। दूसरे सेट में भी उन्हें एक ब्रेक की बढ़त गंवानी पड़ी। इस दौरान उन्हें पसली के आसपास परेशानी के लिए कोर्ट पर उपचार लेना पड़ा। यह उसी हिस्से में दर्द था, जहां बुधवार को पहले दौर के मुकाबले के दौरान भी उन्होंने मेडिकल टाइमआउट लिया था। हालांकि उपचार के बाद जोकोविच ने अपनी लय हासिल की। उन्होंने दूसरे सेट का टाईब्रेक 7-2 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक सेट में पहुंचाया।

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तीसरे सेट में बु को कोई मौका नहीं दिया

तीसरे सेट में 39 वर्षीय जोकोविच ने आक्रामक शुरुआत की और बु की सर्विस दो बार तोड़ते हुए 4-0 की बढ़त बना ली। इसके बाद उन्होंने मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाए रखी और तीन मैच प्वाइंट में दूसरे मौके पर क्रॉस-कोर्ट बैकहैंड से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ चीन ओपन में जोकोविच का रिकॉर्ड 31-0 हो गया है। वह इस टूर्नामेंट को छह बार जीत चुके हैं, हालांकि उनकी पिछली खिताबी जीत 2015 में आई थी।

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'मुझे बहुत अच्छा खेलना पड़ा'

जीत के बाद जोकोविच ने बु के प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सही समय पर अच्छी सर्विस करना जरूरी था क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी ने काफी मजबूत खेल दिखाया। जोकोविच ने कहा कि बु के खेल में कमजोरियां तलाशना मुश्किल था। उन्होंने स्टेडियम के माहौल की भी तारीफ की और कहा कि तीन घंटे तक खचाखच भरे स्टेडियम के सामने खेलना शानदार अनुभव रहा। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव या चीन के जुंचेंग शांग से होगा।

मेदवेदेव भी अगले दौर में

पुरुष वर्ग में छठी वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव ने पाब्लो कारेनो बुस्टा को 6-4, 6-2 से हराया। अब उनका सामना जान-लेनार्ड स्ट्रफ से होगा।