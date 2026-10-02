एशियन गेम्स: भारतीय महिला हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत पर क्या बोले पीएम मोदी? सफलता पर दी बधाई; किया पोस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक का सूखा समाप्त किया और 44 साल बाद गोल्ड अपने नाम किया।
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लालरेमसियामी का गोल बना निर्णायक
भारतीय टीम ने चीन के खिलाफ पहले क्वार्टर से दबाव बनाया। बलजीत कौर को छठे मिनट में ग्रीन कार्ड मिला। लेकिन भारत ने चीन पर दबाव बनाया और भारत के लिए 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहीं लालरेमसियामी ने 10वें मिनट में मैदानी गोल दागा। इस तरह भारत ने शुरुआत में ही 1-0 की बढ़त बनाई। भारत के पास बढ़त को बरकरार रखने की चुनौती थी। भारतीय खिलाड़ियों ने चीन के हर हमले को नाकाम किया और अंत तक बढ़त बनाए रखी। भारत के लिए लालरेमसियामी का एकमात्र गोल निर्णायक साबित हुआ। भारत पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहा और आखिरकार 44 साल का सूखा समाप्त करने में सफल रहा।
पीएम ने कौशल और टीमवर्क को सराहा
महिला हॉकी टीम की जीत पर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय हॉकी के लिए एक बहुत ही खास पल! महिला हॉकी टीम की कामयाबी पर पूरा देश खुश है। टीम ने एशियाई खेलों में शानदार गोल्ड मेडल जीता है और वह भी चार दशक से ज्यादा समय के बाद। यह उनकी बेहतरीन स्किल और टीमवर्क का नतीजा है। उनका जज्बा भी बहुत प्रेरणादायक है। टीम को उनके आगे के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि यह कामयाबी देश भर में हॉकी की लोकप्रियता बढ़ाने में मदद करेगी।
A very special moment for Indian Hockey!— PMO India (@PMOIndia) October 2, 2026
The people of India are rejoicing in the success of the Women’s Hockey Team, who bring home the coveted Gold at the Asian Games and that too after over 4 decades. This is the result of outstanding skills and teamwork. Their determination…