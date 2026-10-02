एशियाड: क्रिकेट में पाकिस्तान से गोल्ड की जंग, हॉकी में मलयेशिया से फाइनल; जानिए 14वें दिन का पूरा कार्यक्रम

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एशियन गेम्स 2026 के 14वें दिन यानी तीन अक्तूबर को भारत के लिए क्रिकेट और हॉकी में स्वर्ण पदक के मुकाबले होंगे। पुरुष क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलेगी, जबकि पुरुष हॉकी टीम मलयेशिया से गोल्ड के लिए भिड़ेगी।

विज्ञापन एशियन गेम्स 2026 के 14वें दिन यानी तीन अक्तूबर को भारत का अभियान क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी, कुश्ती, गोल्फ, ताइक्वांडो, रग्बी सेवन्स और वॉलीबॉल समेत कई खेलों में जारी रहेगा। भारतीय खिलाड़ियों के पास दिन में कई पदक जीतने के मौके होंगे। क्रिकेट में भारतीय पुरुष टीम स्वर्ण पदक के मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगी, जबकि पुरुष हॉकी टीम गोल्ड के लिए मलेशिया से भिड़ेगी। तीरंदाजी में कुमकुम मोहोड, धीरज बोम्मदेवरा और नीरज चौहान व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। वहीं कुश्ती में दीपक पूनिया, सागर जगलान, मनीषा, अंतिम और अमन जैसे पहलवान चुनौती पेश करेंगे। गोल्फ में अदिति अशोक, दीक्षा डागर, प्रणवी उर्स, वीर अहलावत, सप्तक तलवार और युवराज संधू अपना चौथा और अंतिम राउंड खेलेंगे।

गोल्फ

दिन की शुरुआत गोल्फ से होगी। महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के चौथे और अंतिम राउंड में अदिति अशोक, दीक्षा डागर और प्रणवी उर्स उतरेंगी। यह मुकाबला रात 2:40 बजे शुरू होगा। इसी समय महिला टीम का चौथा राउंड भी होगा। पुरुषों के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले और टीम स्पर्धा का चौथा राउंड सुबह 4:45 बजे से होगा, जिसमें वीर अहलावत, सप्तक तलवार और युवराज संधू भारतीय चुनौती पेश करेंगे।

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तीरंदाजी

महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में कुमकुम अनिल मोहोड सुबह 5:30 बजे क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की कांग चेयंग से भिड़ेंगी। पुरुष रिकर्व में धीरज बोम्मदेवरा सुबह 9:30 बजे उज्बेकिस्तान के अमीरखोन सादिकोव और नीरज चौहान सुबह 10:15 बजे भूटान के लाम दोरजी के खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। आगे बढ़ने पर इन खिलाड़ियों के सेमीफाइनल और पदक मुकाबले होंगे।

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ताइक्वांडो

महिला -57 किग्रा वर्ग में कशिश मलिक सुबह 5:42 बजे राउंड ऑफ 16 में दक्षिण कोरिया की किम यूजिन का सामना करेंगी। महिला +67 किग्रा वर्ग में ज्योति यादव सुबह 6:30 बजे थाईलैंड की कनालुक चुएनचूकलिन के खिलाफ उतरेंगी। आगे के दौर में पहुंचने पर इनके मुकाबले होंगे।

रग्बी सेवन्स

महिला 5वें-8वें स्थान के वर्गीकरण मुकाबले में भारत सुबह 6:20 बजे सिंगापुर से भिड़ेगा।

कुश्ती

कुश्ती में भारत के लिए दिन अहम रहेगा। पुरुष फ्रीस्टाइल 74 किग्रा में सागर जगलान सुबह 7:23 बजे मंगोलिया के तुल्गा तुमुर-ओचिर के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मुकाबला खेलेंगे। पुरुष 97 किग्रा में दीपक पूनिया सुबह 7:25 बजे चीन के झोउ जुनपेंग से भिड़ेंगे।



महिला 57 किग्रा फ्रीस्टाइल में मनीषा सुबह 7:53 बजे दक्षिण कोरिया की क्वोन यंगजिन के खिलाफ उतरेंगी, जबकि महिला 53 किग्रा में अंतिम सुबह 8:08 बजे कजाखस्तान की शुगायला ओमिरबेक से भिड़ेंगी। पुरुष 57 किग्रा में अमन सुबह 8:29 बजे अपने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में उतरेंगे। आगे बढ़ने पर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, रेपेचेज और पदक मुकाबले होंगे।

वॉलीबॉल

पुरुष टीम 5वें-6वें स्थान के मुकाबले में सुबह 9:30 बजे थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी।

क्रिकेट

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम स्वर्ण पदक के मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी। दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला सुबह 10 बजे से निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक के लिए होने वाला यह मुकाबला दिन के सबसे बड़े आकर्षणों में शामिल होगा।

हॉकी

पुरुष हॉकी टीम स्वर्ण पदक के लिए मलेशिया का सामना करेगी। भारत और मलेशिया के बीच फाइनल मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की नजरें गोल्ड मेडल पर होंगी।