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एशियाड: 44 साल बाद गोल्ड जीतने वाली महिला टीम को हॉकी इंडिया का इनाम, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को दिए लाखों

Fri, 02 Oct 2026 07:28 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 02 Oct 2026 07:28 PM IST
सार

हॉकी इंडिया ने एशियन गेम्स 2026 में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को सम्मानित किया है। टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 11 लाख रुपये, जबकि प्रत्येक सपोर्ट स्टाफ सदस्य को 5.5 लाख रुपये की सम्मान राशि दी गई। भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर गोल्ड जीता और इस जीत के साथ 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया।

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Hockey India Rewards Asian Games Gold Medal-Winning Women’s Team, Players to Get Rs 11 Lakh Each
भारतीय महिला हॉकी टीम - फोटो : Hockey India

विस्तार
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एशियन गेम्स 2026 में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को हॉकी इंडिया ने सम्मानित किया है। ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 11 लाख रुपये, जबकि प्रत्येक सपोर्ट स्टाफ सदस्य को 5.5 लाख रुपये की सम्मान राशि दी गई। हॉकी इंडिया ने टीम और सपोर्ट स्टाफ की कड़ी मेहनत, समर्पण और शानदार प्रदर्शन को देखते हुए यह सम्मान दिया।
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Hockey India Rewards Asian Games Gold Medal-Winning Women’s Team, Players to Get Rs 11 Lakh Each
भारतीय महिला हॉकी टीम - फोटो : PTI
44 साल बाद भारत ने जीता एशियाड गोल्ड
भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। लालरेमसियामी ने 10वें मिनट में मैदानी गोल कर भारत को बढ़त दिलाई, जिसे टीम ने मैच के अंत तक कायम रखा। इस जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी ने एशियाई खेलों में 44 साल का स्वर्ण पदक का सूखा खत्म किया। भारत ने इससे पहले 1982 में दिल्ली एशियाड में गोल्ड जीता था। इसके बाद टीम 1998 और 2018 में फाइनल तक पहुंची, लेकिन दोनों मौकों पर उसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा।
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चीन को बराबरी का मौका नहीं दिया
फाइनल में चीन ने दूसरे क्वार्टर से भारतीय टीम पर दबाव बनाना शुरू किया। उसे पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए बराबरी का शानदार मौका भी मिला, लेकिन अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया ने शानदार बचाव कर भारत की बढ़त बरकरार रखी।मैच के आखिरी मिनटों में चीन ने गोलकीपर को हटाकर एक अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी मैदान पर उतारा, लेकिन भारतीय डिफेंस ने उसके सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया। अंतिम सीटी बजते ही भारतीय खेमे में जश्न शुरू हो गया।
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Hockey India Rewards Asian Games Gold Medal-Winning Women’s Team, Players to Get Rs 11 Lakh Each
भारतीय महिला हॉकी टीम - फोटो : PTI
ओलंपिक का टिकट भी हुआ पक्का
एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और फाइनल में चीन को हराकर अपने अभियान का शानदार अंत किया।

हॉकी इंडिया ने बताया मेहनत का सम्मान
हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला टीम और सपोर्ट स्टाफ को सम्मानित करते हुए उनकी मेहनत और समर्पण को पहचान दी। टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 11 लाख रुपये और सपोर्ट स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 5.5 लाख रुपये दिए गए। यह सम्मान ऐसे समय आया है जब भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में लंबे इंतजार के बाद स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। 2026 का यह गोल्ड टीम के लिए एशियाई स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि के साथ-साथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन की दृष्टि से भी अहम रहा।

जीत के बाद खुशी से झूमीं
भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीत के बाद जमकर जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें महिला खिलाड़ियों को जमकर नाचते और खुशी मनाते देखा जा रहा है। 

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