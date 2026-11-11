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विश्व चैंपियनशिप: निशानेबाज नीरज कुमार ने हासिल किया ओलंपिक कोटा, 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में जीता कांस्य

Wed, 11 Nov 2026 05:37 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दोहा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दोहा Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 11 Nov 2026 05:37 PM IST
सार

भारतीय निशानेबाज नीरज कुमार ने 2028 लॉस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। नीरज ने आईएसएसएफ विश्व कप में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कांस्य पदक जीता।

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Niraj Kumar secured a quota place for the 2028 Los Angeles Olympics won bronze in men''s 50m 3-position
नीरज कुमार - फोटो : NRAI

विस्तार
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भारतीय निशानेबाज नीरज कुमार ने बुधवार को आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया। इस चैंपियनशिप में भारत का यह दूसरा ओलंपिक कोटा है। इससे पहले जयपाल मालवीय ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश के लिए पहला कोटा हासिल किया था।
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रजत की दौड़ में बने हुए थे नीरज 
नीरज ने फाइनल में कुल 346.5 अंक हासिल किए। वह रजत पदक की दौड़ में भी बने हुए थे लेकिन अंतिम दौर में 9.4 अंक का निशाना लगाने के कारण उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। व्यक्तिगत तटस्थ खिलाड़ी (एआईएन) के रूप में हिस्सा ले रहे दिमित्री पिमेनोव ने 362.8 अंक के विश्व जूनियर रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया जबकि स्लोवाकिया के पैट्रिक जानी ने रजत पदक जीता। पिमेनोव और जानी ने भी लॉस एंजिलिस ओलंपिक के कोटा हासिल किए। फाइनल में पहुंचे भारत के एक अन्य निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 323.7 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रहे।
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