भारत ने शतरंज में कैसे पूरा किया शतक?: अनुज श्रीवात्री बने 100वें ग्रैंडमास्टर, पीएम मोदी ने दी बधाई
भारत ने शतरंज में 100 ग्रैंडमास्टर्स का आंकड़ा छू लिया है। मध्य प्रदेश के अनूज श्रीवात्री देश के 100वें ग्रैंडमास्टर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह भारतीय शतरंज के लिए असाधारण उपलब्धि है।
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India has hit a century in chess! Exceptional isn’t it? India is now home to a hundred chess Grandmasters! Congratulations to Anuj Shrivatri on becoming India’s 100th Chess Grandmaster! What a wonderful achievement it is. India reaching 100 Grandmasters is a remarkable milestone that reflects the immense talent, dedication and hard work of our players as well as the growing popularity of chess among our youth. It is particularly heartening to see young chess talents emerging from different parts of the country and making their mark on the global stage. May this achievement inspire many more youngsters to take up chess and pursue excellence.— Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2026
फिलीपींस में खिताब जीतकर हासिल किया मुकाम
मध्य प्रदेश के अनूज श्रीवात्री ने रविवार को फिलीपींस के सिनाकाबान में आयोजित सातवीं आसियान प्लस व्यक्तिगत ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीतकर ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल किया। इसके साथ ही वह भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर बन गए।
विश्वनाथन आनंद थे भारत के पहले ग्रैंडमास्टर
भारतीय शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद साल 1988 में देश के पहले ग्रैंडमास्टर बने थे। उनके बाद भारतीय शतरंज ने लगातार तरक्की की और अब देश में ग्रैंडमास्टर्स की संख्या 100 तक पहुंच गई है। इस साल जुलाई से नवंबर के बीच भारत को पांच नए ग्रैंडमास्टर मिले हैं। अनूज श्रीवात्री से पहले एथन वाज, हर्षवर्धन जीबी, एस अश्वथ और वी रत्नवेल ने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया था।
गुकेश के रूप में भारत के पास विश्व चैंपियन
भारतीय शतरंज की इस सफलता को और खास बनाता है डी. गुकेश का मौजूदा विश्व चैंपियन होना। गुकेश इसी महीने अपने विश्व खिताब का बचाव करने उतरेंगे। ऐसे में 100 ग्रैंडमास्टर्स का आंकड़ा छूना भारतीय शतरंज के बढ़ते दबदबे को दर्शाता है।