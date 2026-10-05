चाइना ओपन: दर्शक को गेंद लगने के बाद मेदवेदेव अयोग्य घोषित, जोकोविच फाइनल में पहुंचे; क्या है पूरा मामला?
दानिल मेदवेदेव को नोवाक जोकोविच के खिलाफ चीन ओपन सेमीफाइनल में दर्शक को गेंद लगने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया। जोकोविच ने फाइनल में जगह बनाई, जहां उनका सामना एलेक्स डी मिनौर से होगा।
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DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. https://t.co/pdkl3nTF3d— Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026
LE GESTE QUI A VALU LA DISQUALIFICATION À DANIIL MEDVEDEV. ❌ Le Russe a envoyé une balle dans les tribunes et touché un spectateur au visage. Le spectateur a été évacué et Medvedev immédiatement disqualifié face à Novak Djokovic. 😳 https://t.co/q7XicYxA92— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 5, 2026
Daniil Medvedev defaulted after accidentally hitting someone in the crowd with a ball! An absolute shame for this match to end like that! https://t.co/XJUjUAsCut— til polarity's end 🎾⚡Slamdreeva era⚡⚫⚪ (@lildarkcage) October 5, 2026
इस जीत के साथ जोकोविच ने चाइना ओपन में अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखा। टूर्नामेंट में उनका करियर रिकॉर्ड अब 33-0 हो गया है। यह घटना 2020 अमेरिकी ओपन की याद दिलाती है, जब जोकोविच को भी अनजाने में लाइन जज के गले पर गेंद लगने के बाद टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। जोकोविच अब मंगलवार को होने वाले फाइनल में नौवीं वरीयता प्राप्त एलेक्स डी मिनौर का सामना करेंगे।
एलेक्स डी मिनौर ने सेमीफाइनल में ह्यूबर्ट हरकाज के बीच मैच छोड़ने के बाद फाइनल में जगह बनाई। डी मिनौर उस समय 6-4, 3-2 से आगे थे, जब हरकाज ने खेलना बंद कर दिया। दूसरे सेट में हरकाज गेंदों तक पहुंचने के लिए दौड़ने में भी परेशानी महसूस कर रहे थे। उनकी चोट की प्रकृति तत्काल स्पष्ट नहीं हो सकी।