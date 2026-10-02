तीरंदाज धीरज-कुमकुम ने रचा इतिहास!: मिक्स्ड रिकर्व में भारत ने पहली बार जीता कोई पदक; रजत से करना पड़ा संतोष

चार सेट में हुआ मुकाबला

फाइनल में दोनों टीमों के बीच चार सेट खेले गए। हर सेट में दोनों तीरंदाजों ने दो-दो तीर चलाए, यानी एक टीम के चार तीरों का स्कोर जोड़ा गया। जिस टीम का स्कोर अधिक रहा, उसे दो सेट प्वाइंट मिले। बराबरी की स्थिति में दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला।



सेट चीन के तीर चीन का स्कोर सेट प्वाइंट भारत के तीर भारत का स्कोर सेट प्वाइंट पहला 10, 8, 10, 10 38 2 9, 8, 10, 10 37 0 दूसरा 9, 8, 10, 10 37 2 9, 8, 10, 10 37 0 तीसरा 9, 10, 10, 7 36 0 8, 10, 9, 10 37 2 चौथा 8, 10, 9, 10 37 1 8, 10, 9, 10 37 1 चीन- 5 भारत- 3



भारत ने तीसरे सेट में 37-36 से जीत हासिल कर वापसी की कोशिश की। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 37-37 रहा, जिससे दोनों को एक-एक सेट प्वाइंट मिला। हालांकि, चीन ने पहले दो सेट में बढ़त हासिल कर मुकाबला 5-3 से अपने नाम कर लिया।



