फॉर्मूला 1: मौजूदा चैंपियन लैंडो नॉरिस ने मैकलारेन के साथ बढ़ाया करार, 2030 सीजन तक रहेंगे साथ
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 29 Aug 2026 05:44 PM IST
सार
लैंड नॉरिस ने मैकलारेन के साथ अपना करार आगे बढ़ा लिया है। नॉरिस की पिछली डील 2027 सीजन के आखिर में खत्म होनी थी, लेकिन अब उन्होंने इसे 2030 तक बढ़ा लिया है।
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विस्तार
मौजूदा फॉर्मूला 1 चैंपियन लैंडो नॉरिस ने मैकलारेन के साथ अपना करार आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वह कम से कम 2030 सीजन के आखिर तक ब्रिटिश टीम के लिए रेस करेंगे। इस डील में 2030 के बाद भी कई साल तक जुड़े रहने का विकल्प शामिल है।
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2017 में टीम से जुड़े थे नॉरिस
इस करार के बढ़ने से नॉरिस 'पपाया' (मैकलारेन टीम का उपनाम) के साथ एक दशक से ज्यादा समय तक बने रहेंगे। वह 2017 में टेस्ट और डेवलपमेंट ड्राइवर के तौर पर टीम से जुड़े थे और 2019 में उन्हें ग्रिड पर रेस करने का मौका मिला था। एफ1 की रिपोर्ट के अनुसार, नॉरिस ने कहा, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। फॉर्मूला 1 में मेरे करियर की शुरुआत से ही मैकलारेन मेरा घर रहा है और मैं चाहता हूं कि यह आगे भी ऐसा ही बना रहे। हमारे पिछले कुछ साल बहुत अच्छे रहे हैं और मुझे भरोसा है कि हम आगे भी कई बार ऐसी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं यहीं बने रहना चाहता हूं।
माना जा रहा था कि नॉरिस की पिछली डील 2027 सीजन के आखिर में खत्म हो जाएगी, लेकिन इस नई डील के साथ वह कम से कम 12 साल तक 'पपाया' के लिए रेस करेंगे। मैकलारेन उन्हें एमसीएल39 कार तोहफे में देगी, जिससे उन्होंने रेस की और 2025 का टाइटल जीता। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आने वाले कई वर्षों तक मैं सुरक्षित महसूस करूंगा क्योंकि मेरे पास नौकरी है। मैं वहीं हूं जहां मैं रहना चाहता हूं और उन लोगों के साथ हूं जिनके साथ मैं रहना चाहता हूं और यह बात मुझे सुकून देती है।
उन्होंने आगे कहा, मैं अपने काम पर ध्यान दे सकता हूं और एक टीम के तौर पर हम उस काम पर भी ध्यान दे सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। लोग अक्सर नतीजों को ही सबसे अहम मानते हैं और 99 प्रतिशत मामलों में वे अहम होते भी हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें कुछ गुंजाइश भी होती है उन लोगों के साथ होने का फायदा भी मिलता है जिनके साथ मैं रहना चाहता हूं और जिनके साथ अपने करियर का सफर तय करने में मुझे मजा आता है।
इस करार के बढ़ने से नॉरिस 'पपाया' (मैकलारेन टीम का उपनाम) के साथ एक दशक से ज्यादा समय तक बने रहेंगे। वह 2017 में टेस्ट और डेवलपमेंट ड्राइवर के तौर पर टीम से जुड़े थे और 2019 में उन्हें ग्रिड पर रेस करने का मौका मिला था। एफ1 की रिपोर्ट के अनुसार, नॉरिस ने कहा, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। फॉर्मूला 1 में मेरे करियर की शुरुआत से ही मैकलारेन मेरा घर रहा है और मैं चाहता हूं कि यह आगे भी ऐसा ही बना रहे। हमारे पिछले कुछ साल बहुत अच्छे रहे हैं और मुझे भरोसा है कि हम आगे भी कई बार ऐसी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं यहीं बने रहना चाहता हूं।
माना जा रहा था कि नॉरिस की पिछली डील 2027 सीजन के आखिर में खत्म हो जाएगी, लेकिन इस नई डील के साथ वह कम से कम 12 साल तक 'पपाया' के लिए रेस करेंगे। मैकलारेन उन्हें एमसीएल39 कार तोहफे में देगी, जिससे उन्होंने रेस की और 2025 का टाइटल जीता। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आने वाले कई वर्षों तक मैं सुरक्षित महसूस करूंगा क्योंकि मेरे पास नौकरी है। मैं वहीं हूं जहां मैं रहना चाहता हूं और उन लोगों के साथ हूं जिनके साथ मैं रहना चाहता हूं और यह बात मुझे सुकून देती है।
उन्होंने आगे कहा, मैं अपने काम पर ध्यान दे सकता हूं और एक टीम के तौर पर हम उस काम पर भी ध्यान दे सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। लोग अक्सर नतीजों को ही सबसे अहम मानते हैं और 99 प्रतिशत मामलों में वे अहम होते भी हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें कुछ गुंजाइश भी होती है उन लोगों के साथ होने का फायदा भी मिलता है जिनके साथ मैं रहना चाहता हूं और जिनके साथ अपने करियर का सफर तय करने में मुझे मजा आता है।
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मैकलारेन के साथ कैसा रहा है नॉरिस का सफर
मैकलारेन के साथ नॉरिस का समय शानदार रहा है। उन्होंने 13 ग्रां प्री जीती हैं, 48 बार पोडियम हासिल किया है और 18 बार पोल पोजीशन हासिल की है। इस ब्रिटिश ड्राइवर ने 'पपाया स्क्वाड' (मैकलारेन टीम) के लिए 163 ग्रां प्री रेस में हिस्सा लिया है, जो टीम की ओर सबसे ज्यादा है।
मैकलारेन के सीईओ जैक ब्राउन, नॉरिस के साथ लंबे समय के लिए जुड़ने पर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, मैं नॉरिस के साथ नया करार साइन करके बहुत खुश हूं, जिससे मैकलारेन के साथ उनका जुड़ाव कम से कम 2030 तक बढ़ जाएगा। टीम के साथ उनका सफर वर्ल्ड-क्लास टैलेंट को पहचानने, उसे निखारने और सपोर्ट करने के हमारे प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है, और उनकी उपलब्धियां खुद ही सब कुछ बयां करती हैं।
मैकलारेन के साथ नॉरिस का समय शानदार रहा है। उन्होंने 13 ग्रां प्री जीती हैं, 48 बार पोडियम हासिल किया है और 18 बार पोल पोजीशन हासिल की है। इस ब्रिटिश ड्राइवर ने 'पपाया स्क्वाड' (मैकलारेन टीम) के लिए 163 ग्रां प्री रेस में हिस्सा लिया है, जो टीम की ओर सबसे ज्यादा है।
मैकलारेन के सीईओ जैक ब्राउन, नॉरिस के साथ लंबे समय के लिए जुड़ने पर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, मैं नॉरिस के साथ नया करार साइन करके बहुत खुश हूं, जिससे मैकलारेन के साथ उनका जुड़ाव कम से कम 2030 तक बढ़ जाएगा। टीम के साथ उनका सफर वर्ल्ड-क्लास टैलेंट को पहचानने, उसे निखारने और सपोर्ट करने के हमारे प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है, और उनकी उपलब्धियां खुद ही सब कुछ बयां करती हैं।