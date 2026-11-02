किमी एंटोनेली के नाम दर्ज हुआ रिकॉर्ड: फॉर्मूला-1 रेस जीतकर रचा इतिहास, वेरस्टैपेन बने मेक्सिको जीपी के विजेता
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मेक्सिको सिटी Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 02 Nov 2026 10:21 AM IST
सार
- मर्सिडीज के ड्राइवर किमी एंटोनेली ने मेक्सिको सिटी ग्रां प्री में इतिहास रच दिया।
- किमी एंटोनेली अब तक के सबसे युवा फॉर्मूला-1 वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं।
- मैक्स वेरस्टैपेन ने मेक्सिको सिटी ग्रां प्री का खिताब अपने नाम किया।
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विस्तार
किमी एंटोनेली अब तक के सबसे युवा फॉर्मूला-1 वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। मेक्सिको सिटी ग्रां प्री में तीसरे स्थान पर रहने के साथ ही मर्सिडीज के इस ड्राइवर ने 2026 का खिताब अपने नाम किया। वहीं, इस रेस में मैक्स वेरस्टैपेन ने लुईस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की।
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एंटोनेली ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा?
20 साल और 68 दिन की उम्र में एंटोनेली ने सेबेस्टियन वेटेल का रिकॉर्ड तोड़ा। वेटेल ने 2010 में रेड बुल के साथ अपनी पहली चैंपियनशिप जीती थी, तब उनकी उम्र 23 साल और 134 दिन थी। ऑटोड्रोमो हर्मनोस रोड्रिग्ज में हुई 71-लैप की इस रेस में एंटोनेली को अपना पहला एफ-1 खिताब जीतने के लिए केवल नौवें स्थान पर रहने की जरूरत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके प्रतिद्वंद्वी लुईस हैमिल्टन और मर्सिडीज के उनके साथी जॉर्ज रसेल किस स्थान पर रहते।
एंटोनेली ने कहा, हमने कर दिखाया और सच कहूं तो उनके बिना मैं यहां नहीं होता। मर्सिडीज और अपने परिवार के बिना यह मुमकिन नहीं था। मैं इस पल के लिए बहुत आभारी हूं, यह एक ऐसा पल है जो हमेशा याद रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर हुआ क्या है।
20 साल और 68 दिन की उम्र में एंटोनेली ने सेबेस्टियन वेटेल का रिकॉर्ड तोड़ा। वेटेल ने 2010 में रेड बुल के साथ अपनी पहली चैंपियनशिप जीती थी, तब उनकी उम्र 23 साल और 134 दिन थी। ऑटोड्रोमो हर्मनोस रोड्रिग्ज में हुई 71-लैप की इस रेस में एंटोनेली को अपना पहला एफ-1 खिताब जीतने के लिए केवल नौवें स्थान पर रहने की जरूरत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके प्रतिद्वंद्वी लुईस हैमिल्टन और मर्सिडीज के उनके साथी जॉर्ज रसेल किस स्थान पर रहते।
एंटोनेली ने कहा, हमने कर दिखाया और सच कहूं तो उनके बिना मैं यहां नहीं होता। मर्सिडीज और अपने परिवार के बिना यह मुमकिन नहीं था। मैं इस पल के लिए बहुत आभारी हूं, यह एक ऐसा पल है जो हमेशा याद रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर हुआ क्या है।
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तीसरे स्थान पर रहे एंटोनेली
फॉर्मूला-1 की रिपोर्ट के अनुसार, 20 वर्षीय एंटोनेली ने चौथे स्थान से शुरुआत की और अंततः तीसरे स्थान पर रहे। इस रेस के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा—वाल्टेरी बोटास के भीषण एक्सीडेंट के कारण रेस के बीच में 'रेड फ्लैग' आया, और बाद में अरविद लिंडब्लाड के क्रैश होने के कारण 'सेफ्टी कार' को मैदान में उतारना पड़ा। वेरस्टैपेन ने इस सीजन की अपनी तीसरी जीत दर्ज की। उन्होंने फेरारी के लुईस हैमिल्टन को 0.799 सेकंड के अंतर से पीछे छोड़ा। ग्रिड पर पांचवें स्थान से शुरुआत करने वाले रेड बुल के इस ड्राइवर ने अंत में हैमिल्टन के दबाव का बखूबी सामना किया। उन्हें फेरारी की टीम के भीतर चल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी फायदा मिला।
लैंडो नॉरिस (मैकलारेन) के भारी दबाव को झेलते हुए लेक्लेर चौथे स्थान पर रहे। उनके पीछे जॉर्ज रसेल (मर्सिडीज) और पिट लेन से रेस में उतरे लियाम लॉसन (रेसिंग बुल्स) रहे। गैब्रिएल बोर्टोलेतो (ऑडी), रेड बुल के इसैक हजर - जिन्हें पहले ही लैप में रसेल की टक्कर के कारण स्पिन करना पड़ा था और हास के लिए अपने एफ वन डेब्यू में उतरे र्यो हिराकावा (जिन्हें वीकेंड के बीच में बुलाया गया था) टॉप 10 में शामिल रहे।
फॉर्मूला-1 की रिपोर्ट के अनुसार, 20 वर्षीय एंटोनेली ने चौथे स्थान से शुरुआत की और अंततः तीसरे स्थान पर रहे। इस रेस के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा—वाल्टेरी बोटास के भीषण एक्सीडेंट के कारण रेस के बीच में 'रेड फ्लैग' आया, और बाद में अरविद लिंडब्लाड के क्रैश होने के कारण 'सेफ्टी कार' को मैदान में उतारना पड़ा। वेरस्टैपेन ने इस सीजन की अपनी तीसरी जीत दर्ज की। उन्होंने फेरारी के लुईस हैमिल्टन को 0.799 सेकंड के अंतर से पीछे छोड़ा। ग्रिड पर पांचवें स्थान से शुरुआत करने वाले रेड बुल के इस ड्राइवर ने अंत में हैमिल्टन के दबाव का बखूबी सामना किया। उन्हें फेरारी की टीम के भीतर चल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी फायदा मिला।
लैंडो नॉरिस (मैकलारेन) के भारी दबाव को झेलते हुए लेक्लेर चौथे स्थान पर रहे। उनके पीछे जॉर्ज रसेल (मर्सिडीज) और पिट लेन से रेस में उतरे लियाम लॉसन (रेसिंग बुल्स) रहे। गैब्रिएल बोर्टोलेतो (ऑडी), रेड बुल के इसैक हजर - जिन्हें पहले ही लैप में रसेल की टक्कर के कारण स्पिन करना पड़ा था और हास के लिए अपने एफ वन डेब्यू में उतरे र्यो हिराकावा (जिन्हें वीकेंड के बीच में बुलाया गया था) टॉप 10 में शामिल रहे।
विलियम्स के एलेक्स एल्बोन प्वाइंट्स के दायरे से ठीक बाहर रहे, जो अपने टीम के साथी कार्लोस सैन्ज से आगे थे। ऑस्कर पियास्त्री को लिंडब्लाड के साथ टक्कर के लिए 10 सेकंड की पेनल्टी मिली, जिससे वे खिसककर 13वें स्थान (पी13) पर आ गए। ओली बेयरमैन के साथ टक्कर के कारण निको हुल्केनबर्ग को 10 सेकंड की पेनल्टी मिली और वे 14वें स्थान (पी14) पर रहे। वहीं, अल्पाइन के फ्रेंको कोलापिंटो को भी 10 सेकंड की पेनल्टी दी गई, क्योंकि वह 'येलो फ्लैग' (चेतावनी झंडे) के दौरान अपनी गति को पर्याप्त रूप से कम करने में विफल रहे थे।
कैडिलैक के लिए सर्जियो पेरेज 16वें स्थान (पी16) पर रहे। अल्पाइन के पियरे गैस्ली को 'डबल येलो फ्लैग' के दौरान गति कम न करने के लिए 30 सेकंड की पेनल्टी (ड्राइव-थ्रू पेनल्टी के बदले) मिली, जिससे टीम प्वाइंट्स हासिल करने का दोहरा मौका गंवा बैठी। एंटोनेली अब चैंपियनशिप में 119 प्वाइंट्स की ऐसी बढ़त बना चुके हैं जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, जबकि वेरस्टैपेन स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। रसेल खिसककर चौथे स्थान पर आ गए हैं और अपने टीम के साथी से 130 प्वाइंट्स पीछे हैं। एफ-1 पैडॉक अब सीधे साओ पाउलो ग्रां प्री की ओर बढ़ेगा, जो 6 से 8 नवंबर तक आयोजित होगा।
कैडिलैक के लिए सर्जियो पेरेज 16वें स्थान (पी16) पर रहे। अल्पाइन के पियरे गैस्ली को 'डबल येलो फ्लैग' के दौरान गति कम न करने के लिए 30 सेकंड की पेनल्टी (ड्राइव-थ्रू पेनल्टी के बदले) मिली, जिससे टीम प्वाइंट्स हासिल करने का दोहरा मौका गंवा बैठी। एंटोनेली अब चैंपियनशिप में 119 प्वाइंट्स की ऐसी बढ़त बना चुके हैं जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, जबकि वेरस्टैपेन स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। रसेल खिसककर चौथे स्थान पर आ गए हैं और अपने टीम के साथी से 130 प्वाइंट्स पीछे हैं। एफ-1 पैडॉक अब सीधे साओ पाउलो ग्रां प्री की ओर बढ़ेगा, जो 6 से 8 नवंबर तक आयोजित होगा।