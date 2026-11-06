पर्वतारोहण में भारत की नई उपलब्धि: कविता 24 घंटे से कम में किलिमंजारो फतह करने वाली पहली भारतीय, बनाया रिकॉर्ड

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भारतीय पर्वतारोही कविता चंद ने माउंट किलिमंजारो पर नया कीर्तिमान बनाया है। वह 22 घंटे 36 मिनट में चढ़ाई और वापसी का सफर पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने 12 घंटे 46 मिनट में 5,895 मीटर ऊंची उहुरू पीक पर पहुंचकर यह उपलब्धि हासिल की। किलिमंजारो उनकी सेवन समिट्स यात्रा की पांचवीं चोटी है।

विज्ञापन भारतीय पर्वतारोही कविता चंद ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर नया भारतीय रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने महज 22 घंटे 36 मिनट में चोटी पर चढ़ाई करने और वापस शुरुआती स्थान तक पहुंचने का सफर पूरा किया। इसके साथ ही वह 24 घंटे से कम समय में किलिमंजारो का राउंड ट्रिप पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने 12 घंटे 46 मिनट में 5895 मीटर ऊंची उहुरू पीक पर पहुंचकर एक और शानदार उपलब्धि हासिल की। कविता ने यह चुनौती मवेका गेट-उहुरू पीक-मवेका गेट रूट के जरिए पूरी की। आमतौर पर किलिमंजारो की चढ़ाई और वापसी में पांच से नौ दिन का समय लगता है। इसकी वजह अधिक ऊंचाई पर शरीर को वातावरण के अनुकूल बनाने (एक्लिमेटाइजेशन) की जरूरत होती है। ऐसे में कविता की यह उपलब्धि उनकी शारीरिक क्षमता, सहनशक्ति और कठिन तैयारी को दर्शाती है।

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शिकागो मैराथन से किलिमंजारो तक की तैयारी

किलिमंजारो पर स्पीड क्लाइंबिंग के लिए कविता ने कई महीनों तक तैयारी की थी। उनकी तैयारी में शिकागो मैराथन भी शामिल थी, जो 11 अक्टूबर को आयोजित हुई थी। इसके लिए उन्होंने तीन महीने तक हर सप्ताह करीब 70 से 90 किलोमीटर दौड़ लगाई और सप्ताह में तीन दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। इस मैराथन में वह सबसे तेज भारतीय महिला धावकों में तीसरे स्थान पर रहीं। शिकागो मैराथन के तुरंत बाद कविता नेपाल पहुंचीं, जहां उन्होंने 7126 मीटर ऊंचे हिमलुंग हिमाल पर चढ़ाई के अभियान में हिस्सा लिया। हालांकि, वह इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सकीं, लेकिन करीब 6600 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर उन्होंने हाई-एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग का अनुभव हासिल किया। इस अनुभव ने किलिमंजारो अभियान की तैयारी में अहम भूमिका निभाई।

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सेवन समिट्स अभियान का हिस्सा है किलिमंजारो

अपनी उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कविता चंद ने कहा कि किलिमंजारो उनकी सेवन समिट्स यात्रा का हिस्सा था। इस अभियान के तहत सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचना होता है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें किलिमंजारो पर स्पीड क्लाइंबिंग का प्रयास करने का सुझाव दिया था। चूंकि उन्हें इस पर्वत पर चढ़ाई करनी ही थी, इसलिए उन्होंने इसे कुछ अलग और रोमांचक बनाने का फैसला किया। कविता ने कहा, '12 घंटे 46 मिनट में चोटी तक पहुंचना और 22 घंटे 36 मिनट में पूरी यात्रा संपन्न करना मेरे लिए बेहद खास है। मैं इस सफर में साथ देने और इसे संभव बनाने के लिए बूट्स एंड क्रैम्पन्स के भरत और रोमिल समेत पूरी सपोर्ट टीम का आभार व्यक्त करना चाहती हूं।'



सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के लिए बनाई गई थी विशेष टीम

इस अभियान का समन्वय बूट्स एंड क्रैम्पन्स के भरत और रोमिल ने किया। उन्होंने तंजानिया की स्थानीय टीम के साथ मिलकर लॉजिस्टिक्स, रूट प्लानिंग और सुरक्षा की व्यवस्था संभाली। कविता के पहुंचने से पहले ही टीम ने 4,673 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाराफू कैंप में कैंप स्थापित कर दिया था। समिट के दौरान एक गाइड और समिट पोर्टर ने उनके साथ सहयोग किया, जबकि दूसरे गाइड ने चढ़ाई के शुरुआती हिस्से और वापसी में मदद की। तंजानिया में स्थानीय व्यवस्थाओं का जिम्मा इमैनुएल ने संभाला। बूट्स एंड क्रैम्पन्स के भरत ने कहा कि 24 घंटे से कम समय में किलिमंजारो का पूरा सफर करना असाधारण उपलब्धि है। कविता के दृढ़ संकल्प, सहनशक्ति और तैयारी ने इसे संभव बनाया। भारतीय पर्वतारोहण के लिए इस उपलब्धि का हिस्सा बनकर टीम को गर्व है।

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