आईओए: पीटी उषा की दोबारा अध्यक्ष बनने की उम्मीद बरकरार, आइस हॉकी संघ ने किया नामित; दावेदारी रहेगी कायम

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विज्ञापन भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा की दोबारा अध्यक्ष बनने की उम्मीदें बरकरार है। उत्कृष्ट योग्यता के खिलाड़ियों (एसओएम) के चुनाव में हार के कुछ ही दिनों बाद भारतीय आइस हॉकी संघ (आईएचएआई) ने गुरुवार को उन्हें आम सभा के लिए अपने दो प्रतिनिधियों में से एक के रूप में नामित किया। उषा को आइस हॉकी के राष्ट्रीय महासंघ की महिला प्रतिनिधि बनाया गया है, जबकि महासचिव हरजिंदर सिंह को पुरुष प्रतिनिधि नामित किया गया है।

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आईओए चुनाव में मतदान के अधिकार वाले 30 राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) में से प्रत्येक को निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार दोपहर तीन बजे की समय सीमा से पहले आम सभा के लिए एक पुरुष और एक महिला प्रतिनिधि नामित करने को कहा था। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में एक शर्त यह भी है कि नामित सदस्य संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ का सदस्य होना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रैक एवं फील्ड की दिग्गज खिलाड़ी उषा इस शर्त को पूरा करती हैं या नहीं।

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कब दर्ज कराई जाएंगी आपत्तियां

अस्थायी मतदाता सूची पर आपत्तियां शुक्रवार को दर्ज कराई जाएंगी। इन आपत्तियों की जांच, सत्यापन और निपटारा शनिवार को किया जाएगा जबकि अंतिम मतदाता सूची रविवार को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय खेल महासंघों के 60 सदस्य, पहले ही चुने जा चुके आठ एसओएम, एथलीट आयोग के दो प्रतिनिधि और भारत में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के सदस्य मिलकर 71 सदस्यीय निर्वाचक मंडल बनाएंगे। आईओए कार्यकारी परिषद का चुनाव पांच दिसंबर को होगा। एसओएम और राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा नामित सभी 60 सदस्य नयी कार्यकारी परिषद के लिए उम्मीदवार भी बन सकते हैं।

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