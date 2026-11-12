{"_id":"6af5d1403993375e7008e6cf","slug":"l-ambekar-meetei-scripted-history-by-winning-india-s-first-ever-boxing-gold-medal-at-the-youth-olympic-games-2026-11-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूथ ओलंपिक: अंबेकर मीतेई ने स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास, चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन एल अंबेकर मीतेई ने यूथ ओलंपिक खेलों की मुक्केबाजी स्पर्धा में गुरुवार को स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अंबेकर मीतेई पुरुषों के 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में आयरलैंड के क्रिस्टियन जुबानी को 3-2 से शिकस्त देकर इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले देश के पहले मुक्केबाज बन गए।

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इससे पहले इस प्रतियोगिता में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 के युवा ओलंपिक में रहा था जब शिव थापा ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। विकास कृष्ण ने भी 2010 में सिंगापुर में आयोजित युवा ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था। पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस) में अभ्यास करने वाले अंबेकर ने फाइनल तक का सफर शानदार अंदाज में तय किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले के पहले ही दौर में नामीबिया के अब्राहम कालेन्गा को मुकाबले से बाहर कर दिया। इसके बाद सेमीफाइनल में कोलंबिया के इज्जोन जेफ्री गैलेया अरेवालो को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

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