टेनिस: यानिक सिनर के सीजन पर लगा ब्रेक, क्या चोट ने बढ़ाई नंबर-1 खिलाड़ी की मुश्किल? जानिए
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Tue, 06 Oct 2026 03:29 PM IST
सार
विश्व नंबर-1 जैनिक सिनर ने घुटने की चोट के कारण 2026 सीजन समय से पहले खत्म करने का फैसला किया है। जुलाई से चोट से जूझ रहे सिनर अब इलाज पर ध्यान देंगे और पूरी तरह फिट होकर कोर्ट पर वापसी करना चाहते हैं।
विज्ञापन
विस्तार
इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी और विश्व नंबर-1 यानिक सिनर ने घुटने की चोट के कारण 2026 सीजन को समय से पहले खत्म करने का फैसला किया है। सिनर जुलाई से इस चोट से जूझ रहे हैं और अब उन्होंने अपने घुटने के इलाज पर ध्यान देने का फैसला किया है। सिनर ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के साथ चर्चा के बाद उन्होंने घुटने के लिए इलाज का एक कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके चलते 2026 का उनका सीजन आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है।
विज्ञापन
Trending Videos
क्या बोले सिनर?
सिनर ने कहा, 'मैंने डॉक्टरों के साथ मिलकर फैसला किया है कि मुझे अपने घुटने का इलाज कराना जरूरी है। इसका मतलब है कि 2026 का सीजन आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है।' विश्व नंबर-1 खिलाड़ी विंबलडन में खिताब जीतने के बाद से कोर्ट पर नहीं उतरे हैं। इसके बाद घुटने की चोट के कारण उन्होंने उत्तर अमेरिकी हार्ड-कोर्ट चरण और एशियाई चरण में भी हिस्सा नहीं लिया।
सिनर ने लंबे समय के करियर को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय उनके लिए अपने भविष्य और लंबे करियर के बारे में सोचना जरूरी है। उन्होंने जल्द से जल्द पूरी तरह फिट होकर कोर्ट पर वापसी करने का भरोसा भी जताया।
सिनर ने कहा, 'मैंने डॉक्टरों के साथ मिलकर फैसला किया है कि मुझे अपने घुटने का इलाज कराना जरूरी है। इसका मतलब है कि 2026 का सीजन आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है।' विश्व नंबर-1 खिलाड़ी विंबलडन में खिताब जीतने के बाद से कोर्ट पर नहीं उतरे हैं। इसके बाद घुटने की चोट के कारण उन्होंने उत्तर अमेरिकी हार्ड-कोर्ट चरण और एशियाई चरण में भी हिस्सा नहीं लिया।
सिनर ने लंबे समय के करियर को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय उनके लिए अपने भविष्य और लंबे करियर के बारे में सोचना जरूरी है। उन्होंने जल्द से जल्द पूरी तरह फिट होकर कोर्ट पर वापसी करने का भरोसा भी जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
शानदार फॉर्म में थे सिनर
- सिनर के लिए 2026 का शुरुआती दौर बेहद शानदार रहा। उन्होंने इंडियन वेल्स, मियामी, मोंटे-कार्लो, मैड्रिड और रोम में लगातार पांच एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब अपने नाम किए। इन उपलब्धियों के साथ उन्होंने करियर गोल्डन मास्टर्स भी पूरा किया।
- वह निट्टो एटीपी फाइनल्स के दो बार के मौजूदा चैंपियन भी हैं। हालांकि, इस साल उनकी लगातार जीत का सिलसिला फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में जुआन मैनुअल सेरुंडोलो के खिलाफ हार के साथ थम गया। सिनर ने इससे पहले लगातार 30 मुकाबले जीते थे।
- इसके बाद सिनर ने विंबलडन में शानदार वापसी की और फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर ग्रास-कोर्ट के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। विंबलडन फाइनल ही इस साल उनका आखिरी मुकाबला साबित हुआ।
- सिनर इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच से हार गए थे। अब उनका पूरा ध्यान घुटने के इलाज और शत-प्रतिशत फिट होकर कोर्ट पर वापसी करने पर रहेगा।