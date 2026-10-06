टेनिस: यानिक सिनर के सीजन पर लगा ब्रेक, क्या चोट ने बढ़ाई नंबर-1 खिलाड़ी की मुश्किल? जानिए

इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी और विश्व नंबर-1 यानिक सिनर ने घुटने की चोट के कारण 2026 सीजन को समय से पहले खत्म करने का फैसला किया है। सिनर जुलाई से इस चोट से जूझ रहे हैं और अब उन्होंने अपने घुटने के इलाज पर ध्यान देने का फैसला किया है। सिनर ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के साथ चर्चा के बाद उन्होंने घुटने के लिए इलाज का एक कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके चलते 2026 का उनका सीजन आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है।

क्या बोले सिनर?

सिनर ने कहा, 'मैंने डॉक्टरों के साथ मिलकर फैसला किया है कि मुझे अपने घुटने का इलाज कराना जरूरी है। इसका मतलब है कि 2026 का सीजन आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है।' विश्व नंबर-1 खिलाड़ी विंबलडन में खिताब जीतने के बाद से कोर्ट पर नहीं उतरे हैं। इसके बाद घुटने की चोट के कारण उन्होंने उत्तर अमेरिकी हार्ड-कोर्ट चरण और एशियाई चरण में भी हिस्सा नहीं लिया।



सिनर ने लंबे समय के करियर को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय उनके लिए अपने भविष्य और लंबे करियर के बारे में सोचना जरूरी है। उन्होंने जल्द से जल्द पूरी तरह फिट होकर कोर्ट पर वापसी करने का भरोसा भी जताया।