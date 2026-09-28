फुटबॉल: आयरलैंड-इस्राइल मैच में नहीं हुआ हैंडशेक, काली पट्टी बांधकर उतरे आयरिश खिलाड़ी; क्या है पूरा मामला?

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इस्राइल के राष्ट्रगान के दौरान आयरिश खिलाड़ी हाथ पीछे बांधकर और मैदान की ओर देखते हुए खड़े रहे। आयरलैंड के कप्तान डारा ओ'शी ने भी मैच से पहले रेफरी और उनके सहायकों से हाथ मिलाया, लेकिन इस्राइल के कप्तान मैनोर सोलोमन से हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की।आयरलैंड के रिजर्व गोलकीपर गैविन बाजुनू ने शनिवार को इजरायल के खिलाफ होने वाले दोनों मुकाबलों का बहिष्कार करने का फैसला किया था। उन्होंने इसके पीछे अपनी व्यक्तिगत मान्यता का हवाला देते हुए कहा था कि निर्दोष लोगों की हत्या गलत है।मुकाबला हंगरी के डेब्रेसेन में लगभग खाली स्टेडियम में खेला गया। वहां इस्राइल के प्रशंसकों का एक छोटा समूह मौजूद था। आयरलैंड के कुछ समर्थकों ने इस्राइल फुटबॉल महासंघ के जरिए टिकट हासिल किए थे, लेकिन आयरिश ब्रॉडकास्टर आरटीई के मुताबिक शनिवार रात उनके टिकट रद्द कर दिए गए।मैच की बात करें तो आयरलैंड ने शानदार शुरुआत की। ट्रॉय पैरॉट ने 13वें मिनट में गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके तीन मिनट बाद एडम इडाह ने दूसरा गोल किया। जैक मोयलान ने 25वें मिनट में तीसरा गोल दागकर आयरलैंड की बढ़त 3-0 कर दी।