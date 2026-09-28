बांग्लादेश पर भारत की बड़ी जीत: पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी 15 मिनट में दागे पांच गोल, अब पाकिस्तान से होगा सामना

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विज्ञापन कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक की मदद से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सोमवार को भारी बारिश के बीच पूल ए के आखिरी मैच में बांग्लादेश को 10-0 से हराकर लगातार पांचवीं जीत दर्ज की। अब भारतीय टीम का सामना सेमीफाइनल में एक अक्तूबर को पाकिस्तान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में मलयेशिया की टक्कर दक्षिण कोरिया से होगी।

हरमनप्रीत की हैट्रिक

भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत (27वां, 40वां और 45वां मिनट) ने तीन जबकि शिलानंद लाकड़ा (44वां और 45वां) ने दो गोल किए। अभिषेक (तीसरा मिनट), जुगराज सिंह (22वां), सुखजीत सिंह (32वां), संजय (59वां) और मनदीप सिंह (60वां) ने एक एक गोल दागा। गत चैंपियन भारत ने इससे पहले इंडोनेशिया को 13-1, दक्षिण कोरिया को 8-. 2, सिंगापुर को 7-0 और जापान को 2-0 से हराया था। बारिश के कारण पिच गीली हो गई थी और खिलाड़ी पूरे भीग चुके थे जिससे मूवमेंट में दिक्कत हो रही थी। बारिश की वजह से पाकिस्तान और ओमान का मैच 15 मिनट के लिए रोके जाने के कारण भारत और बांग्लादेश का मैच आधा घंटे देर से शुरू हुआ।

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भारत के लिए तीसरे ही मिनट में अभिषेक ने फील्ड गोल दागा। बांग्लादेश को 12वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर अमीरूल इस्लाम की ड्रैग फ्लिक को गोलकीपर सूरज करकेरा ने रोक दिया। भारत को 15वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे बांग्लादेश के वीडियो रेफरल के बाद खारिज कर दिया गया । दूसरे क्वार्टर में बारिश तेज हो गई जिससे पिच पर पानी भर गया था। भारत ने 22वें मिनट में बढत दुगुनी कर ली जब पेनल्टी कॉर्नर पर जुगराज की ड्रैग फ्लिक डिफेंडर के पैर से टकराई और अंपायर ने पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया जिसे गोल में बदलकर जुगराज ने स्कोर 2-0 कर दिया। भारत को पांच मिनट बाद एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे हरमनप्रीत ने गोल में बदला।

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