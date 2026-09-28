एशियन गेम्स: 'ये पदक स्वर्ण के ही बराबर', निशानेबाज ईशा सिंह के रजत जीतने पर पिता को गर्व; जानें क्या कहा

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हांगझोऊ गेम्स में दो मेडल जीतने वाली ईशा को न सिर्फ अपनी प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करना पड़ा, बल्कि शूट-ऑफ के दौरान आयोजकों की तरफ से अचानक लिए गए कुछ ब्रेक का भी सामना करना पड़ा, जो आमतौर पर एथलीट की लय बिगाड़ देते हैं। हालांकि, ईशा के साथ ऐसा नहीं हुआ। विज्ञापन युवा भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने सोमवार को एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में देश के लिए रजत जीता। पिता सचिन सिंह बेटी की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। ईशा ने उतर कोरिया की किम ह्योन सुक को हराकर सिल्वर मेडल जीता। इस मेडल के लिए हुए शूट-ऑफ में मुकाबला काफी कड़ा था। शुरुआती दो शूट-ऑफ राउंड में दोनों बराबरी पर रहीं, जिसके बाद मुकाबला तीन शूट-ऑफ राउंड की सीरीज तक खिंचा। हालांकि, गोल्ड मेडल के लिए चीन की शियाओ जियारुइक्सुआन के खिलाफ हुए दो-सीरीज वाले शूट-ऑफ में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

बेटी के सिल्वर मेडल जीतने के बाद पिता सचिन ने कहा, असल में, अगर आप गलत कमांड देकर मैच रोकते हैं, तो दोनों एथलीट्स (चीनी ताइपे की खिलाड़ी और ईशा) की लय बिगड़ जाती है। इससे दिमाग उलझ जाता है। ऐसे में वापस अपनी लय में हासिल करते हुए शूटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। उनकी कमांड गलत थी, और फिर वे लाइट बंद करना भी भूल गए। तो, ये चीजें एथलीट को बहुत परेशान करती हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि यह सिर्फ सिल्वर नहीं, बल्कि ईशा के लिए गोल्ड है। उन्होंने जिस तरह हर स्थिति का सामना किया, वापसी की और चीनी खिलाड़ी से मुकाबला किया। इसलिए, मैं इस सिल्वर मेडल को उनके गोल्ड मेडल के बराबर ही मानूंगा। इसमें कोई शक नहीं है।

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