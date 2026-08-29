क्या एशियाई खेल से बाहर हुए नीरज चोपड़ा?: सोशल मीडिया पर लिखा- शेष सत्र में नहीं लूंगा हिस्सा; खुद बताई वजह

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विज्ञापन एशियाई खेलों से पहले भारत की पदक उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। भारत से स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने शेष सत्र से हटने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि वह अगले महीने होने वाले डायमंड लीग फाइनल्स में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वहीं, अगले महीने एशियाई खेल भी होने हैं जिसमें नीरज से स्वर्ण पदक लाने की उम्मीद थी। शेष सत्र से हटने का मतलब है कि नीरज एशियाड से भी बाहर हो गए हैं।

ज्यूरिख डायमंड लीग में नहीं लिया था हिस्सा

नीरज ने शुक्रवार को ही डायमंड लीग फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन अब उन्होंने बताया है कि वह शेष सत्र का हिस्सा नहीं होंगे। नीरज ने हाल ही में डायमंड लीग के ज्यूरिख चरण में भी हिस्सा नहीं लिया था। इसके बावजूद वह फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे थे। नीरज के नाम के आगे 'Q' दर्ज हो गया था, लेकिन इसके अगले ही दिन उन्होंने पूरे सीजन से बाहर होने की घोषणा कर दी।

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लुसाने में किया था सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

नीरज ने इस सीजन डायमंड लीग के दोहा और लुसाने चरणों में खेलते हुए कुल 12 अंक हासिल किए थे। डायमंड लीग का इस साल का फाइनल मुकाबला चार और पांच सितंबर को ब्रुसेल्स में खेला जाना है। हाल ही में लुसाने में हुए डायमंड लीग में नीरज 88.05 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और वे मात्र नौ सेंटीमीटर के अंतर से शीर्ष स्थान से चूक गए थे। वह हालांकि, खिताब अपने नाम नहीं कर सके थे। नीरज की आखिरी खिताबी जीत जुलाई 2025 में बंगलूरू में आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक में आई थी। लुसाने से पहले नीरज ने 2026 में केवल दो प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था, दोहा डायमंड लीग में चौथे स्थान पर रहे थे और राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था, लेकिन दोनों ही स्पर्धाओं में वे 86 मीटर का आंकड़ा नहीं छू सके थे।

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नीरज के टखने में लगी चोट

नीरज ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा, काफी मेहनत के बाद मुझे आखिरकार वह लय मिल रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने लुसाने में सीजन का अपना सबसे अच्छा थ्रो किया था। लेकिन दुर्भाग्य से, उसके कुछ ही समय बाद ट्रेनिंग के दौरान मेरे टखने चोट लग गई। डॉक्टर और टीम से बातचीत के बाद हमने तय किया है कि मैं मौजूदा सीजन में आगे हिस्सा नहीं लूंगा।

pic.twitter.com/LwounijYk7 — Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) August 29, 2026



उन्होंने लिखा, यह निराशाजनक है, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी लय पाने के करीब हूं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, रुकावटें सफर का हिस्सा होती हैं। अब मेरा ध्यान पूरी तरह से ठीक होने और और भी मजबूती के साथ वापसी करने पर है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। नीरज ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा, काफी मेहनत के बाद मुझे आखिरकार वह लय मिल रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने लुसाने में सीजन का अपना सबसे अच्छा थ्रो किया था। लेकिन दुर्भाग्य से, उसके कुछ ही समय बाद ट्रेनिंग के दौरान मेरे टखने चोट लग गई। डॉक्टर और टीम से बातचीत के बाद हमने तय किया है कि मैं मौजूदा सीजन में आगे हिस्सा नहीं लूंगा।उन्होंने लिखा, यह निराशाजनक है, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी लय पाने के करीब हूं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, रुकावटें सफर का हिस्सा होती हैं। अब मेरा ध्यान पूरी तरह से ठीक होने और और भी मजबूती के साथ वापसी करने पर है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।