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Hindi News ›   Sports ›   India’s Velavan Senthilkumar won his maiden PSA Copper-level crown at the Budapest Open squash

स्क्वाश: भारत के वेलावन सेंथिलकुमार ने जीता बुडापेस्ट ओपन का खिताब, फाइनल में बालाज फरकास को दी मात

Sat, 29 Aug 2026 01:52 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बुडापेस्ट
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बुडापेस्ट Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 29 Aug 2026 01:52 PM IST
सार

भारत के वेलावन सेंथिलकुमार ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बुडापेस्ट ओपन का खिताब अपने नाम किया। सेंथिलकुमार ने फाइनल में बालाज फरकास को हराया।

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India’s Velavan Senthilkumar won his maiden PSA Copper-level crown at the Budapest Open squash
वेलावन सेंथिलकुमार - फोटो : Instagram

विस्तार
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भारत के वेलावन सेंथिलकुमार ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में बालाज फरकास को हराकर हंगरी की राजधानी में खेले गए बुडापेस्ट ओपन स्क्वाश के रूप में अपना पहला पीएसए कॉपर-लेवल का खिताब जीता। विश्व रैंकिंग में 54वें स्थान पर काबिज और आठवीं वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने 43,500 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि वाले टूर्नामेंट के फाइनल में स्थानीय खिलाड़ी फरकास को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर अपना 11वां पीएसए टूर खिताब जीता।
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तीसरी बार आमने-सामने थे दोनों खिलाड़ी
यह दोनों खिलाड़ी तीसरी बार आमने-सामने थे। सेंथिलकुमार ने 2024 में इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पिछला मुकाबला जीता था। सेंथिलकुमार ने सेमीफाइनल में हमवतन वीर चोटरानी को (9-11, 11-8, 11-7, 1-11, 12-10) से हराया था। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में मलयेशिया के ईन यो को पराजित किया था।
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