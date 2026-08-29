राष्ट्रीय खेल दिवस: उपराष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी ने दी खेल दिवस की बधाई, मेजर ध्यानचंद को किया याद

उपराष्ट्रपति की फिटनेस को बढ़ावा देने की अपील उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय खेल दिवस पर सभी को बधाई। मेजर ध्यानचंद की हमेशा रहने वाली विरासत का सम्मान करते हुए, हम पक्के इरादे, अनुशासन और बेहतरीन काम की भावना का जश्न मनाते हैं, जो भारत की खेल संस्कृति को दिखाता है। भारत का बढ़ता स्पोर्ट्स इकोसिस्टम हर स्तर पर प्रतिभा को आगे बढ़ाने के हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। हमारे एथलीट वैश्विक स्टेज पर चमकते रहते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं और अगली पीढ़ी को ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए, यह दिन फिटनेस को बढ़ावा देने, खेलों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने को बढ़ावा देने और हर युवा भारतीय को लगन और लगन के साथ बेहतरीन काम करने के लिए प्रेरित करने के हमारे इरादे को फिर से मजबूत करें।

पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद को दी श्रद्धांजलि

पीएम मोदी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई दी है। उन्होंने लिखा, हर खेल प्रेमी के लिए आपकी लगन, जुनून और पक्का इरादा सभी को गर्व महसूस कराता है। हम महान मेजर ध्यानचंद को भी श्रद्धांजलि देते हैं, जिनकी प्रतिभा पीढ़ियों को प्रेरित करती है।



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देता हूं। उनका बेमिसाल हुनर, लगन और हॉकी के लिए प्यार भारतीयों की कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। मैं हमारे उन खिलाड़ियों को भी सलाम करता हूं जो अपनी स्किल, कड़ी मेहनत और शानदार कामयाबियों से दुनिया भर में भारत का तिरंगा गर्व से लहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एथलीटों को मजबूत बनाने, युवा टैलेंट को आगे बढ़ाने और खेल की उम्मीदों को राष्ट्रीय कामयाबियों में बदलने के लिए एक मजबूत स्पोर्टिंग इकोसिस्टम बनाया जा रहा है।



जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर लिखा, सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। प्रेरणा के प्रतीक, उन्होंने देश को बहुत गर्व दिलाया। उनकी शानदार खेल भावना और उपलब्धियां पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।