यूएस ओपन: ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में नहीं पहुंच सके सुमित नागल, आर्थर जिया ने सीधे सेटों में हराया

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पहले सेट में जिया ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और 6-3 से सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट में नागल ने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन टाई-ब्रेकर में जिया ने 7-4 से बाजी मारते हुए मैच अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ नागल लगातार सातवें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने से चूक गए।नागल ने आखिरी बार किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लिया था। हालांकि, वहां भी उन्हें पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा था। इस सीजन में नागल का सबसे शानदार प्रदर्शन रोमानिया के तर्गु मुरेश में क्ले कोर्ट चैलेंजर खिताब जीतना रहा है।यूएस ओपन क्वालिफायर से बाहर होने के बाद नागल का ध्यान अब भारत के अहम डेविस कप मुकाबले पर होगा। भारत को दक्षिण कोरिया के खिलाफ मुकाबला खेलना है, जिसमें जीत टीम को डेविस कप फाइनल्स के एलीट आठ टीमों के चरण में जगह दिला सकती है।