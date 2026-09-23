एशियन गेम्स: भारतीय कबड्डी टीम ने कायम रखा दबदबा, महिला टीम ने ईरान को हराया, पुरुषों ने बांग्लादेश को दी मात

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महिला कोच नीता डाडवे ने मैच के बाद कहा, 'हमने ईरान के खिलाफ काफी रणनीति बनाई थी। पहली बार हम 10 से अधिक अंक से जीते हैं। इससे पहले सारे मुकाबले करीबी रहे हैं।' यह पूछने पर कि भारत को कौन हरा सकता है, उन्होंने कहा, कोई नहीं। हम विश्व में नंबर एक हैं और यह हमारा खेल है। इसकी शुरुआत भारत में हुई। हमारे पास बेहतरीन खिलाड़ी, तकनीक, रफ्तार और दमखम के साथ आत्मविश्वास है।इससे पहले भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना गुरुवार को जापान से होगा। भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही हाफ में 29-9 की बढ़त बना ली थी। बांग्लादेश ने दूसरे हाफ में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन वापसी नहीं कर सके। पुरुष टीम ने इससे पहले जापान को 49-24 से और दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराया था। पुरुष टीम अब चीनी ताइपे से खेलेगी। भारत की दोनों टीमों ने पिछली बार हांग्झू खेलों में स्वर्ण पदक जीता था।