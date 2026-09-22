फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   Asian Games in artistic colours: Artists capture the spirit of sport on canvas beyond the scoreboard

एशियन गेम्स में कला के रंग: कलाकारों ने अपने अंदाज में बयां किए खेल, स्कोरबोर्ड से कैनवास तक उकेरीं आकृतियां

Wed, 23 Sep 2026 01:56 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 23 Sep 2026 01:56 PM IST
सार

एशियन गेम्स के मेन मीडिया सेंटर में कलाकारों की बनाई ड्राइंग्स के जरिए खेल को एक अलग कलात्मक अंदाज में पेश किया गया है। इन चित्रों में नीरज चोपड़ा की झलक, क्रिकेट को वैश्विक खेल बनाने का संदेश और एशियन गेम्स के शुभंकर होनोहोन की मौजूदगी खास आकर्षण है।

विज्ञापन
Asian Games in artistic colours: Artists capture the spirit of sport on canvas beyond the scoreboard
एशियन गेम्स - फोटो : PTI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एशियन गेम्स में जहां एक ओर मैदान पर खिलाड़ी पदक के लिए पसीना बहा रहे हैं, वहीं मेन मीडिया सेंटर (एमएमसी) में खेल को एक अलग ही अंदाज में देखा और महसूस किया जा रहा है। यहां दो बड़े डिस्प्ले बोर्ड पर एशिया के अलग-अलग हिस्सों के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्र लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इन चित्रों में खेल के रोमांच, भावनाओं और संदेशों को रंगों और रेखाओं के जरिए अभिव्यक्त किया गया है। ये चित्र एक ड्राइंग प्रतियोगिता की विजेता प्रविष्टियां हैं। इनमें कहीं खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ अपने खेल का प्रदर्शन करते नजर आते हैं, तो कहीं किसी खेल को लेकर व्यापक संदेश दिया गया है। तस्वीरों और आंकड़ों से भरे एशियन गेम्स के माहौल में यह प्रदर्शनी खेल को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है।
विज्ञापन

नेपाली कलाकार की तस्वीर में नीरज की झलक
प्रदर्शनी में नेपाल की एक प्रमुख प्रविष्टि विशेष रूप से आकर्षित करती है। इसमें एक भाला फेंक खिलाड़ी को पूरे जोश के साथ थ्रो करते हुए दिखाया गया है। हवा में तेजी से जाता भाला और खिलाड़ी के सिर पर बंधा बैंडाना भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा की याद दिलाता है।

चित्र में नीरज चोपड़ा से समानता इतनी स्पष्ट है कि इसे भारतीय एथलीट के लिए एक कलात्मक श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जा सकता है। बिना किसी विस्तृत विवरण के यह चित्र कुछ ही रेखाओं और रंगों के जरिए एक बड़े खेल सितारे की पहचान सामने रख देता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


(फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
विज्ञापन

क्रिकेट को वैश्विक खेल बनाने का संदेश
नेपाल की एक अन्य प्रविष्टि क्रिकेट पर केंद्रित है। इसमें एक क्रिकेटर और बल्ले के जरिए इस खेल को वैश्विक बनाने का संदेश दिया गया है। यह चित्र इस बात की ओर भी इशारा करता है कि क्रिकेट अब अपने पारंपरिक केंद्रों से आगे निकलकर दुनिया के कई हिस्सों में नए दर्शकों और खिलाड़ियों तक पहुंच रहा है।


(फोटो क्रेडिट: पीटीआई)

हर चित्र में दिखा एशियन गेम्स का 'होनोहोन'
  • इन चित्रों को एक साझा पहचान देने का काम एशियन गेम्स का आधिकारिक शुभंकर होनोहोन करता दिखाई देता है। कई चित्रों में यह शुभंकर अलग-अलग रूपों और परिस्थितियों में नजर आता है।
  • होनोहोन की प्रेरणा एक पौराणिक जीव से ली गई है, जिसका सिर बाघ का और शरीर कार्प मछली का बताया जाता है। इसे नागोया कैसल से जुड़े संरक्षक देवता से भी जोड़ा गया है। अलग-अलग कलाकारों की अलग शैली के बावजूद शुभंकर की मौजूदगी पूरी प्रदर्शनी को एक सूत्र में बांधती है।


(फोटो क्रेडिट: पीटीआई)

मेडल और स्कोरबोर्ड से आगे खेल की तस्वीर
  • प्रदर्शनी की खासियत यह है कि यहां न कोई स्कोरकार्ड है, न आंकड़ों की लंबी सूची और न ही पदकों की चर्चा। इसके बजाय खिलाड़ी, खेल उपकरण, गति, रंग और भावनाएं दिखाई देती हैं।
  • कहीं भाला हवा में उड़ता नजर आता है, कहीं क्रिकेट का बल्ला शॉट के लिए तैयार है और कहीं होनोहोन खेल के माहौल का हिस्सा बना हुआ है। ये साधारण प्रतीक एशिया के अलग-अलग देशों से आए खिलाड़ियों और खेलों को एक साथ जोड़ने वाली कहानी कहते हैं।

अलग संस्कृतियां, अलग शैलियां और एक साझा भावना
  • इन चित्रों में एशियन गेम्स की विविधता भी नजर आती है। जिस तरह प्रतियोगिता में अलग-अलग देशों के खिलाड़ी और विभिन्न खेल एक जगह जुटे हैं, उसी तरह इस प्रदर्शनी में अलग संस्कृतियों और कलात्मक शैलियों का मेल देखने को मिलता है।
  • खेल को सिर्फ प्रतियोगिता, जीत और हार के नजरिए से देखने के बजाय ये चित्र बताते हैं कि खेल लोगों की कल्पना और भावनाओं में भी अपनी जगह बनाता है। एक एथलीट की गति, मुकाबले का रोमांच और खेल से जुड़ी उम्मीदों को कलाकारों ने अपने-अपने तरीके से कैनवास पर उतारा है।
  • मेन मीडिया सेंटर में दिनभर नतीजों, खबरों और डेडलाइन के बीच काम कर रहे पत्रकारों और अन्य आगंतुकों के लिए यह प्रदर्शनी एक छोटा-सा विराम भी देती है। बड़े स्टेडियमों, भीड़ और पदकों से दूर ये चित्र याद दिलाते हैं कि खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसे देखा, महसूस किया और कला के जरिए अभिव्यक्त भी किया जा सकता है।


(फोटो क्रेडिट: पीटीआई)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed