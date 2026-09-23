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Hindi News ›   Sports ›   Manu Bhaker Finishes Fifth in 10m Air Pistol Final, India Miss Out on Medal at Asian Games 2026

एशियन गेम्स 2026: भारत की उम्मीदों को लगा करारा झटका, मेडल से चूकीं मनु भाकर, फाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं

Wed, 23 Sep 2026 01:05 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 23 Sep 2026 01:05 PM IST
सार

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं। टीम इवेंट में भी भारत चौथे स्थान पर रहा। अब मनु की नजर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा पर होगी।

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Manu Bhaker Finishes Fifth in 10m Air Pistol Final, India Miss Out on Medal at Asian Games 2026
मीराबाई चानू - फोटो : IANS

विस्तार
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दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर को एशियन गेम्स में निराशा हाथ लगी है। वह महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में पोडियम तक नहीं पहुंच सकीं और बुधवार को फाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं। वहीं, साउथ कोरिया की गाउन चू ने 246.3 के स्कोर के साथ एशियाई रिकॉर्ड और गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। चीन की यियाओ शेन (241.3) और रैनक्सिन जियांग (221.6) ने क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पोडियम पर अपनी जगह बनाई। मनु क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर (जिसमें 20 'इनर 10' शामिल थे) के साथ तीसरे स्थान पर रहकर व्यक्तिगत फाइनल में पहुंची थीं। आठ महिलाओं के फाइनल में उन्होंने 181.1 का स्कोर किया। टीम मेडल से बहुत कम अंतर से चूकने के बाद, महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत को कोई मेडल नहीं मिला।
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Manu Bhaker Finishes Fifth in 10m Air Pistol Final, India Miss Out on Medal at Asian Games 2026
मीराबाई चानू - फोटो : IANS
अब मनु अपना ध्यान 25 मीटर पिस्टल इवेंट पर लगाएंगी, जहां वह ईशा और 2018 एशियन गेम्स की चैंपियन राही सरनोबत के साथ शामिल होंगी। इस इवेंट में शामिल अन्य भारतीय खिलाड़ी मेडल राउंड में नहीं पहुंच सके। ईशा 572 के स्कोर के साथ 15वें और सुरुचि 568 के स्कोर के साथ 26वें स्थान पर रहीं। नतीजतन, टीम इवेंट में ईशा, मनु और सुरुचि की भारतीय तिकड़ी के लिए यह एक दुखद अंत था क्योंकि भारत और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले वियतनाम के बीच केवल दो 'इनर-10' का अंतर रह गया।
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Manu Bhaker Finishes Fifth in 10m Air Pistol Final, India Miss Out on Medal at Asian Games 2026
मीराबाई चानू - फोटो : IANS
टीम इवेंट में भारत 1719-44 x के कुल स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा, जबकि वियतनाम ने 1719-46 x के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। चीन ने 1735-56x के स्कोर के साथ गोल्ड और साउथ कोरिया ने 1730-55x के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता। दिलचस्प बात यह है कि 2023 के संस्करण में भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में तीन मेडल जीते थे। इसके अलावा, मनु ने हांग्जो में कोई व्यक्तिगत मेडल नहीं जीता था और वह इसकी भरपाई करना चाहती थीं, लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं हो सकीं। 2023 के संस्करण में वह रिदम सांगवान और ईशा सिंह के साथ मिलकर हांगझोऊ में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम का हिस्सा थीं।
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Manu Bhaker Finishes Fifth in 10m Air Pistol Final, India Miss Out on Medal at Asian Games 2026
मीराबाई चानू - फोटो : IANS
इससे पहले दिन में, रजिया ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल की महिला स्कीट टीम ने क्वालिफिकेशन राउंड में कुल 331 का स्कोर करके महिला स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत ने एशियन गेम्स 2026 में शूटिंग में अपना पहला मेडल महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में जीता था, जिसमें इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की तिकड़ी ने सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके बाद इलावेनिल ने इसी इवेंट में व्यक्तिगत सिल्वर मेडल भी जीता। वहीं, हिमांशु ढिल्लों और रुद्राक्ष पाटिल ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता और इसके बाद हिमांशु और रुद्राक्ष ने व्यक्तिगत इवेंट में क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं।
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