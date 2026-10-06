भारत की लगातार 10वें टी20 मैच में जीत: अय्यर का इस प्रारुप में पहला शतक, नमन धीर का शानदार डेब्यू; मैच रिपोर्ट

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विज्ञापन भारत ने मंगलवार को वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराकर लगातार 10वीं टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज की। कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने करियर का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा, जबकि डेब्यू कर रहे ऑलराउंडर नमन धीर ने तीन विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने वेस्टइंडीज को 171 रन पर रोक दिया और फिर अय्यर (नाबाद 102) तथा ईशान किशन (नाबाद 37) की 137 रन की साझेदारी के दम पर 14.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

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नमन धीर का शानदार डेब्यू

भारत के लिए नमन धीर ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 31 रन देकर तीन विकेट झटके। कुलदीप यादव ने भी दो विकेट लिए। अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह को एक-एक सफलता मिली। वेस्टइंडीज की शुरुआत हालांकि तेज रही। कप्तान शाई होप ने दूसरे ओवर में मयंक यादव के खिलाफ लगातार चार चौके जड़ दिए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने मयंक की जगह तीसरे ओवर में अक्षर पटेल को गेंद सौंप दी।



अर्शदीप सिंह ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने कामिल पूरन को क्लीन बोल्ड किया। छठे ओवर में शिमरन हेटमायर रन आउट हुए, जबकि इसी ओवर में अक्षर पटेल ने रोवमैन पॉवेल को पवेलियन भेजकर वेस्टइंडीज को दोहरा झटका दिया।

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होप-रदरफोर्ड ने संभाली पारी

एक समय वेस्टइंडीज का स्कोर 114 रन पर पांच विकेट हो गया था। इसके बाद शेरफेन रदरफोर्ड ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 34 गेंदों में 56 रन की आक्रामक पारी खेली। रदरफोर्ड ने कुलदीप के एक ओवर में दो छक्के और अक्षर के खिलाफ दो चौके व एक छक्का जड़ा। शाई होप ने भी 37 गेंदों पर 52 रन बनाए। हालांकि 12वें ओवर में नमन धीर ने उन्हें आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद कुलदीप ने रॉस्टन चेज को एलबीडब्ल्यू किया।



रोमारियो शेफर्ड ने धीर की गेंद पर छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। कुलदीप ने रदरफोर्ड को भी आउट किया। धीर ने इसके बाद शमर स्प्रिंगर को आउट कर अपना तीसरा विकेट पूरा किया। अक्षर पटेल ने आखिरी विकेट के रूप में अकील हुसैन को आउट किया और वेस्टइंडीज की पारी 171 रन पर समाप्त हुई।

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भारत की शुरुआत रही खराब

172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने पहले चार ओवर के भीतर ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के विकेट गंवा दिए। 21 रन बनाने वाले अभिषेक को रॉस्टन चेज ने आउट किया, जबकि शिमरोन हेटमायर ने शानदार कैच पकड़ा। इसके अगले ही ओवर में संजू सैमसन 11 रन बनाकर अकील हुसैन की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने पारी को संभाला।