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Hindi News ›   Sports ›   Hockey ›   Asian Games 2026: North Korea Anthem Played Before South Korea Match, Organisers Face Official Complaint

एशियन गेम्स में बड़ी चूक: दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों के सामने बजा उत्तर कोरिया का राष्ट्रगान, मचा बवाल; VIDEO

Sat, 19 Sep 2026 11:01 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 19 Sep 2026 11:01 AM IST
सार

एशियन गेम्स 2026 में शुक्रवार को एक अजीबोगरीब गलती सामने आई। पुरुष हॉकी में दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश के मैच से पहले आयोजकों ने गलती से उत्तर कोरिया का राष्ट्रगान बजा दिया। दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी हैरान रह गए। बाद में आयोजकों ने गलती सुधारकर दक्षिण कोरिया का राष्ट्रगान बजाया। दक्षिण कोरिया ने मैच 5-0 से जीता।

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Asian Games 2026: North Korea Anthem Played Before South Korea Match, Organisers Face Official Complaint
दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी हैरान रह गए - फोटो : twitter

विस्तार
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जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में शुक्रवार को आयोजकों से बड़ी चूक हो गई। पुरुष हॉकी के दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश के मैच से पहले दक्षिण कोरिया की जगह उत्तर कोरिया का राष्ट्रगान बजा दिया गया। यह घटना गिफू प्रीफेक्चुरल ग्रीन स्टेडियम में हुई, जो नागोया से करीब 30 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रगान बजते ही दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी हैरान नजर आए। कुछ खिलाड़ियों ने अपने सिर पर हाथ रखकर प्रतिक्रिया दी। बाद में आयोजकों ने गलती को सुधारा और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के बाद दक्षिण कोरिया का सही राष्ट्रगान बजाया।
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दक्षिण कोरिया ने दर्ज कराई शिकायत
इस गलती के बाद मैच में भी देरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रगान पूरा होने से पहले ही रेफरी ने खिलाड़ियों को हाथ मिलाने और मैच के लिए तैयार होने का निर्देश दे दिया था। दक्षिण कोरिया की कोरियन स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक कमेटी ने इस मामले में आयोजन समिति के सामने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। समिति ने आयोजकों से आधिकारिक माफी मांगने और ऐसी गलती दोबारा नहीं होने की मांग की।
 
 
 
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कोच बोले- अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होना चाहिए
दक्षिण कोरिया के मुख्य कोच मिन ताए-सियोक ने भी इस घटना पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा, 'मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐसा कुछ हुआ।' हालांकि, मैदान पर दक्षिण कोरियाई टीम ने इस घटना का असर अपने खेल पर नहीं पड़ने दिया। उसने बांग्लादेश को 5-0 से हराकर पूल ए में अपने अभियान की शुरुआत की। सिम जे-वॉन, ली गैंग-सान, ओ से-योंग, बे सूंग-मिन और यांग जी-हुन ने एक-एक गोल किया।

दक्षिण कोरिया की महिला टीम भी जीती
दक्षिण कोरिया के पुरुषों के साथ उसकी महिला टीम ने भी दिन का अपना पहला मुकाबला जीता। पूल ए के मैच में दक्षिण कोरिया ने चीनी ताइपे को 3-1 से हराया। पुरुष हॉकी के पूल ए में दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश के अलावा गत चैंपियन भारत, मेजबान और 2023 के रजत पदक विजेता जापान, श्रीलंका और इंडोनेशिया शामिल हैं।
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