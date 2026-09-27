एशियन गेम्स: हरिता भद्रा ने महिलाओं की 200 मीटर में जीता कांस्य, उन्नति अयप्पा छठे स्थान पर रहीं

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हरिता भद्रा ने एशियन गेम्स में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में 23.20 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। सिंगापुर की शांति परेरा ने स्वर्ण और चीन की चेन युजी ने रजत पदक अपने नाम किया।

विज्ञापन एशियन गेम्स 2026 में रविवार को भारत के लिए महिलाओं और पुरुषों की 200 मीटर स्पर्धा में मिले-जुले नतीजे रहे। हरिता भद्रा ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता, जबकि अनिमेष कुजूर पुरुषों की 200 मीटर में पांचवें स्थान पर रहे। हरिता ने 23.20 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने जापान की धाविका को महज 0.01 सेकंड के अंतर से पीछे छोड़ा। सिंगापुर की वेरोनिका शांति परेरा ने 22.78 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन की चेन युजी 22.93 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं।

2018 के बाद भारत को मिला महिला 200 मीटर में पदक

हरिता का कांस्य पदक एशियन गेम्स की महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में भारत के लिए लंबे इंतजार को खत्म करने वाला रहा। भारत ने इस स्पर्धा में पिछली बार 2018 एशियन गेम्स में दुती चंद के कांस्य पदक के रूप में पदक जीता था। 23 वर्षीय हरिता एशियन गेम्स में 200 मीटर पदक जीतने वाली भारत की केवल छठी महिला बनीं। महाराष्ट्र की इस धाविका ने एशियन गेम्स से पहले 65वीं नेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 23.14 सेकंड का समय निकालकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और राष्ट्रीय खिताब जीता था। एशियन गेम्स में उनका समय उस रिकॉर्ड से केवल 0.06 सेकंड अधिक रहा। भारत की उन्नति अयप्पा बोलैंड 23.46 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर रहीं। दौड़ खत्म होने के बाद बोलैंड ने हरिता को गले लगाकर उनकी उपलब्धि की बधाई दी।

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