फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   Asian Games Indian contingent performace in Fencing, Weightlifting, Sepaktakraw and Kurash highlights

एशियन गेम्स: तलवारबाजी में खत्म हुआ भारत का अभियान, सेपकटकरा में भी मिली हार; कुराश में निराशाजनक प्रदर्शन

Sun, 27 Sep 2026 04:31 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नागोया Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 27 Sep 2026 04:31 PM IST
सार

भारतीय दल का एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ स्पर्धाएं ऐसी भी हैं जिसमें भारत को निराशा हाथ मिली है। आइए जानते हैं भारत का भारोत्तोलन, तलवारबाजी, कुराश और सेपकटरा में में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है...

विज्ञापन
Asian Games Indian contingent performace in Fencing, Weightlifting, Sepaktakraw and Kurash highlights
एशियन गेम्स - फोटो : SAI Media

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एशियन गेम्स की तलवारबाजी स्पर्धा में भारत का अभियान रविवार को महिला साबरे टीम की उजबेकिस्तान के हाथों क्वार्टर फाइनल में हार के साथ समाप्त हो गया। सी ए भवानी देवी, श्रेया गुप्ता और जेफरलिन सिमला को उजबेक टीम ने 45-35 से हराया। भारत ने इससे पहले अंतिम 16 में इंडोनेशिया को 45-23 से हराया था, लेकिन उजबेकिस्तान की मजबूत टीम के खिलाफ लय कायम नहीं रख सके। तलवारबाजी में भारत का कोई भी खिलाड़ी पदक दौर तक नहीं पहुंच सका।
विज्ञापन

 

कुराश में चारों भारतीय हारे 
भारतीय कुराश खिलाड़ियों का एशियाई खेलों में रविवार को निराशाजनक प्रदर्शन रहा जब चारों खिलाड़ी अपने अपने मुकाबले हार गए। पहले दौर में बाय के बाद खेल रहे विशाल 90 प्लस क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के कुनातिप यी आन से 0-5 से हार गए। यश कुमार चौहान को ताजिकिस्तान के शकरमामाद मिरमामदोव ने पुरुषों के 90 प्लस किलो प्री क्वार्टर फाइनल में हराया। महिला वर्ग में संगीता 57 किलो वर्ग के अंतिम 32 में फिलीपींस की चार्मी कीलिनो से 0-10 से हार गई। इसी वर्ग में भारती को ईरान की ताहेरेह अजारपीवांस ने अंतिम 16 में 3-0 से हराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

महिला युगल में दो बार हारी महिला सेपकटकरा टीम
भारत को एशियाई खेलों की सेपकटेकरा स्पर्धा में महिला युगल ग्रुप बी में दो पराजय का सामना करना पड़ा। प्रीति लोंगोलजाम, मेनेनु सुकरू और लेइरेंतोंबी देवी इलांगबाम की भारतीय टीम को दक्षिण कोरिया ने पहले मैच में 2-0 (15-8, 15-3) से हराया। इसके बाद फिलीपींस ने दूसरे मैच में 2-0 (15-12, 15-6) से शिकस्त दी। भारत का सामना आखिरी ग्रुप मैच में सोमवार को जापान से होगा। भारतीय पुरुष टीम भी रेगु स्पर्धा के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी थी।
विज्ञापन

भारोत्तोलन में मिली निराशा
हरजिंदर कौर एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में महिलाओं के 69 किलो वर्ग में निराशाजनक नौवे स्थान पर रही। दो बार की राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता कौर ने स्नैच में 94 और क्लीन एंड जर्क में 110 समेत कुल 204 किलो वजन उठाया। पंजाब की 29 वर्ष की यह खिलाड़ी स्नैच में तीन में से दो प्रयासों में विफल रही। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में एक ही प्रयास किया। स्वर्ण पदक उत्तर कोरिया की सोंग कुक हियांग ने जीता जिन्होंने कौर से 69 किलो वजन अधिक उठाया था। दो बार की विश्व चैंपियन सोंग ने 273 किलो वजन उठान स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल में विश्व रिकॉर्ड बनाया। चीनी ताइपे की वेन हुइ चेन ने रजत और बहरीन की इंगरीद ग्रूसो ने कांस्य पदक जीता। भारोत्तोलन में भारत को एकमात्र पदक महिलाओं के 49 किलोवर्ग में मीराबाई चानू ने दिलाया जिन्हें रजत पदक मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed