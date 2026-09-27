{"_id":"6ab8f7748ccc3897e10d772f","slug":"asian-games-indian-contingent-performace-in-fencing-weightlifting-sepaktakraw-and-kurash-highlights-2026-09-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियन गेम्स: तलवारबाजी में खत्म हुआ भारत का अभियान, सेपकटकरा में भी मिली हार; कुराश में निराशाजनक प्रदर्शन","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

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एशियन गेम्स की तलवारबाजी स्पर्धा में भारत का अभियान रविवार को महिला साबरे टीम की उजबेकिस्तान के हाथों क्वार्टर फाइनल में हार के साथ समाप्त हो गया। सी ए भवानी देवी, श्रेया गुप्ता और जेफरलिन सिमला को उजबेक टीम ने 45-35 से हराया। भारत ने इससे पहले अंतिम 16 में इंडोनेशिया को 45-23 से हराया था, लेकिन उजबेकिस्तान की मजबूत टीम के खिलाफ लय कायम नहीं रख सके। तलवारबाजी में भारत का कोई भी खिलाड़ी पदक दौर तक नहीं पहुंच सका।

कुराश में चारों भारतीय हारे

भारतीय कुराश खिलाड़ियों का एशियाई खेलों में रविवार को निराशाजनक प्रदर्शन रहा जब चारों खिलाड़ी अपने अपने मुकाबले हार गए। पहले दौर में बाय के बाद खेल रहे विशाल 90 प्लस क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के कुनातिप यी आन से 0-5 से हार गए। यश कुमार चौहान को ताजिकिस्तान के शकरमामाद मिरमामदोव ने पुरुषों के 90 प्लस किलो प्री क्वार्टर फाइनल में हराया। महिला वर्ग में संगीता 57 किलो वर्ग के अंतिम 32 में फिलीपींस की चार्मी कीलिनो से 0-10 से हार गई। इसी वर्ग में भारती को ईरान की ताहेरेह अजारपीवांस ने अंतिम 16 में 3-0 से हराया।

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महिला युगल में दो बार हारी महिला सेपकटकरा टीम

भारत को एशियाई खेलों की सेपकटेकरा स्पर्धा में महिला युगल ग्रुप बी में दो पराजय का सामना करना पड़ा। प्रीति लोंगोलजाम, मेनेनु सुकरू और लेइरेंतोंबी देवी इलांगबाम की भारतीय टीम को दक्षिण कोरिया ने पहले मैच में 2-0 (15-8, 15-3) से हराया। इसके बाद फिलीपींस ने दूसरे मैच में 2-0 (15-12, 15-6) से शिकस्त दी। भारत का सामना आखिरी ग्रुप मैच में सोमवार को जापान से होगा। भारतीय पुरुष टीम भी रेगु स्पर्धा के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी थी।

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