गुलवीर का ऐतिहासिक प्रदर्शन: एक ही एशियाड में तीन पदक जीतकर कौन सा रिकॉर्ड बनाया? दो रजत के बाद जीता कांसा
भारत के गुलवीर सिंह ने आइची-नागोया में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। गुलवीर ने पुरुष 10000 मीटर और 1500 मीटर में रजत पदक जीतने के बाद पुरुष 5000 मीटर में कांस्य पदक जीत लिया है।
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गुलवीर से पुरुष 5000 मीटर में स्वर्ण पदक लाने की उम्मीद थी। वह दो इवेंट में पहले ही रजत जीत चुके थे। गुलवीर पुरुष 5000 मीटर स्पर्धा में शुरुआत से ही पदक की दौड़ में बने हुए थे और उन्होंने 13:32.75 मिनट का समय लेकर तीसरे स्थान पर फिनिश किया। इस तरह वह कांस्य अपने नाम करने में सफल रहे। बहरीन के बिरहानु बालेव ने 13:30.79 मिनट के साथ स्वर्ण और जापान के तोमोनोरी यामागुची ने 13:31.43 मिनट के साथ रजत पदक अपने नाम किया।
HISTORY IN NAGOYA 🇮🇳👑— Athletics Federation of India (@afiindia) September 29, 2026
Gulveer Singh becomes the FIRST Indian man to win THREE individual medals at a single Asian Games 🔥
🥈 10,000m: 28:29.38
🥈 1500m: 3:36.72 PB
🥉 5000m: 13:32.75
Three distances, three podiums, from the speed of the 1500m to the grind of the 10,000m.
He… pic.twitter.com/Wb0AIU4vrK
गुलवीर ने इससे पहले इसी एशियन गेम्स में पुरुष 10000 मीटर और 1500 मीटर में रजत पदक जीता था। गुलवीर ने सोमवार को 1500 मीटर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 3:36.72 मिनट का समय लिया था। गुलवीर आखिरी लैप में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन अंतिम कुछ सेकेंड में वह पिछड़ गए और दूसरे स्थान पर रहे थे। गुलवीर 0.37 सेकेंड के समय से पहले स्थान पर आने से चूक गए।
गुलवीर दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने एक ही एशियन गेम्स में तीन पदक (व्यक्तिगत और टीम मिलाकर) जीते हैं। इससे पहले 1951 में दिल्ली में हुए पहले एशियाई खेलों में भारत के लेवी पिंटो ने 100 मीटर, 200 मीटर में स्वर्ण और चार गुणा 100 मीटर रिले में रजत पदक जीता था। पीटी उषा ने सोल में 1986 एशियाई खेलों में चार स्वर्ण और एक रजत पदक जीता था। मध्यम दूरी की धाविका के एम बीनामोल ने 2002 बुसान एशियाई खेलों में तीन पदक जीते थे।