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Hindi News ›   Live ›   Sports ›   Asian Games 2026 Live: India eye more medals, shooting and archery action takes centre stage Squash Wrestling

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Asian Games 2026 Live: शूटिंग में भारत को एक और पदक, महिला ट्रैप टीम ने जीता रजत, अब नीरू ढांडा से उम्मीदें

Tue, 29 Sep 2026 07:57 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 29 Sep 2026 07:57 AM IST
खास बातें

नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। एशियन गेम्स 2026 में 29 सितंबर को भारत के लिए एक और अहम दिन है। 45 पदकों के साथ भारत की नजरें शूटिंग और तीरंदाजी में पदकों की संख्या बढ़ाने पर होंगी। शूटिंग में ट्रैप टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं के फाइनल होंगे, जबकि तीरंदाजी में भी भारतीय खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।

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Asian Games 2026 Live: India eye more medals, shooting and archery action takes centre stage Squash Wrestling
नीरू - फोटो : PTI

लाइव अपडेट

07:53 AM, 29-Sep-2026

Asian Games 2026 Live: शूटिंग में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में पदक की उम्मीद जगाई

नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। वह क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान पर रहीं। नीरू ने कतर की बासिल रे के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया। दोनों के 118-118 अंक रहे। महिला ट्रैप का फाइनल सुबह 10:30 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होगा।

07:49 AM, 29-Sep-2026

Asian Games 2026 Live: शूटिंग में महिला ट्रैप टीम ने जीता रजत पदक

भारत ने महिलाओं की ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। नीरू धांडा की शानदार शूटिंग ने भारत को यह पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। चीन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि कुवैत को कांस्य पदक मिला।

भारत के निशानेबाजों के स्कोर:
 
  • नीरू धांडा: 118 अंक
  • आशिमा अहलावत: 106 अंक
  • मनीषा कीर: 104 अंक

ध्यान देने वाली बात यह है कि महिला व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले कुछ देशों ने तीन निशानेबाजों की टीम नहीं उतारी थी। टीम स्पर्धा के फाइनल में किसी देश की रैंकिंग के लिए उसके तीन निशानेबाजों का होना जरूरी है।

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07:49 AM, 29-Sep-2026

Asian Games 2026 Live: शूटिंग में नीरू धांडा महिला ट्रैप के फाइनल में पहुंचीं

नीरू धांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। तीन दिन तक चले क्वालिफिकेशन में 26 वर्षीय नीरू ने पूरे समय शानदार निरंतरता बनाए रखी। उन्होंने 125 में से 118 अंक हासिल किए और संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहीं। नीरू के साथ कतर की बासिल रे भी 118 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहीं।
07:36 AM, 29-Sep-2026

Asian Games 2026 Live: साइक्लिंग में पुरुष टीम स्प्रिंट में रोनाल्डो, बेकहम, रॉजित और जेमश एक्शन में

भारत ने पुरुषों की टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में 44.895 सेकंड का समय दर्ज किया है। क्वालिफिकेशन राउंड का मुख्य उद्देश्य अगले दौर की सीडिंग तय करना है। इसमें दर्ज किए गए समय के आधार पर आठों टीमों की सीडिंग होगी और उसी के अनुसार फर्स्ट राउंड की हीट्स तय की जाएंगी। भारत की ओर से रोनाल्डो, बेकहम, रॉजित और जेमश एक्शन में हैं। अब क्वालिफिकेशन टाइम के आधार पर भारत को अगले दौर में अपनी सीडिंग और मुकाबले का इंतजार रहेगा।
07:33 AM, 29-Sep-2026

Asian Games 2026 Live: साइक्लिंग में महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में भारत छठे स्थान पर

एशियन गेम्स में भारत के साइक्लिंग अभियान की शुरुआत हो गई है। सेलेस्टिना, सरिता कुमारी और चिक्का कीर्ति रंगास्वामी की भारतीय टीम ने महिलाओं की टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में छठा स्थान हासिल किया। क्वालिफिकेशन राउंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से टीमों की सीडिंग तय करने के लिए किया जाता है। अब भारत सुबह 11:30 बजे भारतीय समयानुसार हीट-1 में चीनी ताइपे के साथ रेस करेगा।

ऐसे तय होगा अगले दौर का मुकाबला
क्वालिफिकेशन के बाद चौथे स्थान पर रहने वाली टीम का मुकाबला छठे स्थान वाली टीम से होगा। वहीं तीसरे स्थान वाली टीम पांचवें स्थान वाली टीम के खिलाफ उतरेगी। दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम अकेले समय के खिलाफ रेस करेगी। सबसे तेज टीम भी अकेले घड़ी के खिलाफ अपना समय दर्ज करेगी। हीट्स के बाद पदक के लिए मुकाबला होगा। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली टीमें स्वर्ण और कांस्य पदक के लिए रेस करेंगी।

07:32 AM, 29-Sep-2026

Asian Games 2026 Live: महिला स्क्वॉश में ईरान के खिलाफ भारत 2-0 से आगे

एशियन गेम्स में महिला स्क्वॉश के ग्रुप-सी मुकाबले में भारत ने ईरान के खिलाफ मजबूत बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने मुकाबले में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है और अब उसे टाई जीतने के लिए सिर्फ एक मुकाबला अपने नाम करना है। तन्वी खन्ना के खिलाफ ईरान की नरगेस सोल्तानी ने चोट के कारण मुकाबला बीच में छोड़ दिया। उस समय तन्वी एक गेम से आगे चल रही थीं।

इसके बाद अनाहत सिंह ने फेरेश्तेह एघ्तेदारी को सीधे गेमों में हराकर भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। अब भारत की ओर से तीसरे मुकाबले में जोशना चिनप्पा कोर्ट पर उतरेंगी। उनके पास भारत को ईरान के खिलाफ जीत दिलाकर मुकाबला सील करने का मौका होगा।

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07:09 AM, 29-Sep-2026

Asian Games 2026 Live: महिला ट्रैप में चार सीरीज के बाद नीरू धांडा शीर्ष पर

भारत की नीरू धांडा ने महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन में चार सीरीज के बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। 26 वर्षीय नीरू ने अब तक 100 में से 95 का स्कोर किया है। नीरू ने चारों सीरीज में क्रमशः 24, 24, 24 और 23 का स्कोर किया है। वह फिलहाल क्वालिफिकेशन में सबसे आगे चल रही हैं।

वहीं, आशिमा अहलावत 84 के स्कोर के साथ 17वें स्थान पर हैं। उनका सीरीज स्कोर 20, 22, 23 और 19 रहा है। मनीषा कीर भी 84 के स्कोर पर हैं और 24वें स्थान पर चल रही हैं। उन्होंने चार सीरीज में 19, 21, 22 और 22 का स्कोर किया है। क्वालिफिकेशन पूरा होने के बाद शीर्ष छह निशानेबाज महिला ट्रैप के व्यक्तिगत फाइनल में जगह बनाएंगी।
07:07 AM, 29-Sep-2026

Asian Games 2026 Live: पुरुष ट्रैप क्वालिफिकेशन: शपथ भारद्वाज फाइनल की दौड़ में, किनान-रिजवी पीछे

पुरुषों की ट्रैप क्वालिफिकेशन में चार सीरीज के बाद भारत के शपथ भारद्वाज ही छह निशानेबाजों के व्यक्तिगत फाइनल में जगह बनाने की स्थिति में हैं। इस स्पर्धा में कुल 40 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। शपथ ने अब तक 95 का स्कोर किया है और वह पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने चार सीरीज में क्रमशः 24, 21, 25 और 25 का स्कोर किया। वहीं किनान चेनाई 91 के स्कोर के साथ 19वें स्थान पर हैं। उनका सीरीज स्कोर 25, 22, 22 और 22 रहा है। अहवर रिजवी 87 के स्कोर के साथ 32वें स्थान पर हैं। उन्होंने 20, 21, 24 और 22 का स्कोर किया है। चीन के ची यिंग 98 के स्कोर के साथ तालिका में शीर्ष पर हैं। उन्होंने चारों सीरीज में 24, 24, 25 और 25 का स्कोर किया है।

07:06 AM, 29-Sep-2026

Asian Games 2026 Live: शूटिंग में पुरुष और महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन के तीसरे दिन का खेल शुरू

पुरुष और महिला ट्रैप निशानेबाजों के क्वालिफिकेशन का तीसरा और आखिरी दिन शुरू हो गया है। यह राउंड टीम फाइनल के रूप में भी काम करेगा। भारत पुरुष और महिला दोनों ट्रैप टीम स्पर्धाओं में पदक की दौड़ में है।

तीन दिन में पूरा हो रहा क्वालिफिकेशन
ट्रैप क्वालिफिकेशन को तीन दिनों में बांटा गया है। पहले दिन निशानेबाजों ने 50 शॉट लगाए, जिसमें 25-25 शॉट की दो सीरीज शामिल थीं। दूसरे दिन भी 50 शॉट की दो सीरीज खेली गईं। तीसरे दिन आखिरी 25 शॉट की सीरीज होगी, जिसके बाद क्वालिफिकेशन पूरा हो जाएगा।

शीर्ष छह निशानेबाज व्यक्तिगत फाइनल में
क्वालिफिकेशन के बाद शीर्ष छह निशानेबाज व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। यह फाइनल दिन में बाद में खेला जाएगा। वहीं, टीम पदकों का फैसला प्रत्येक देश के तीन निशानेबाजों के तीनों दिनों के कुल स्कोर के आधार पर होगा। यानी भारत के लिए आज टीम स्पर्धा में पदक जीतने का अहम मौका है।
07:05 AM, 29-Sep-2026

Asian Games 2026 Live: कुराश में विपिन कुमार राउंड ऑफ-16 में हारे, भारत का अभियान खत्म

भारत के विपिन कुमार को पुरुषों की कुराश स्पर्धा के राउंड ऑफ-16 में हार का सामना करना पड़ा। कोरिया के यून ह्योनसू ने उन्हें 3-0 से हराया। मुकाबले के स्कोरबोर्ड पर चाला में 1-2 का स्कोर रहा। चाला एक प्रभावी थ्रो के लिए दिया जाता है, लेकिन यह यंबोश के लिए जरूरी मानकों को पूरा नहीं करता। यह तीन तरह के स्कोरिंग थ्रो में सबसे कम स्तर का होता है। इससे बेहतर थ्रो के लिए यंबोश और सबसे शानदार थ्रो के लिए हलाल दिया जाता है, जिससे मुकाबला तुरंत खत्म हो जाता है। चाला यंबोश की तरह जमा होकर बड़ा स्कोर नहीं बनाता। इसके साथ ही एशियन गेम्स में कुराश में भारत का अभियान खत्म हो गया। भारत ने इस स्पर्धा में एक पदक जीता, जो पिंकी बलहारा ने महिलाओं के 78 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक के रूप में हासिल किया।

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