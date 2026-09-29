एशियाड: नीरू के ऐतिहासिक गोल्ड पर राष्ट्रपति मुर्मू और खेल मंत्री ने दी बधाई, कहा- भारत के लिए ऐतिहासिक

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, 'आइची-नागोया में तिरंगा लहराते देखना बहुत गर्व की बात है। नीरू ढांडा ने एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है। विमेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट में आपकी ऐतिहासिक जीत और नया एशियन रिकॉर्ड बनाने पर आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। उम्मीद है यह सुनहरा पल और भी कई युवा भारतीयों को शूटिंग में शामिल होने और बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा।'राष्ट्रपति ने विमेंस ट्रैप टीम इवेंट में सिल्वर जीतने वाली टीम को भी बधाई दी। एक्स पर उन्होंने लिखा, 'एशियन गेम्स 2026 में विमेंस ट्रैप टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर को बहुत-बहुत बधाई। आपकी सटीकता और लगातार फोकस ने आपको यह सफलता दिलाई है। उम्मीद है कि आप और भी कई यादगार कामयाबियों पर नजर रखेंगी।' खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नीरू ढांडा को गोल्ड जीतने पर बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, 'भारत के लिए ऐतिहासिक गोल्ड। एशियन गेम्स में डेब्यू करने वाली नीरू को एशियन गेम्स 2026 में विमेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट में पहला गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत-बहुत बधाई।'अपना पहला एशियन गेम्स खेल रही नीरू ढांडा ने इतिहास रचा है और महिलाओं की ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल में 28 के एशियन रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स के इतिहास में ट्रैप इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। इसके अलावा, नीरू एशियन गेम्स में ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट में पहली भारतीय मेडलिस्ट हैं।