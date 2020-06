इंग्लिश प्रीमियर लीग: 30 साल बाद लिवरपूल बना चैंपियन, सर्वाधिक 20 खिताब मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम

लिवरपूल का इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने का पिछले 30 साल से चला आ रहा लंबा इंतजार गुरुवार को यहां मैनचेस्टर सिटी की चेल्सी के हाथों हार के साथ ही खत्म हो गया। लिवरपूल ने इससे पहले आखिरी बार 1990 में खिताब जीता था और अगले खिताब का उसका इंतजार तब खत्म हुआ जबकि उसके खिलाड़ियों ने मैदान पर कदम भी नहीं रखा, उसने चेल्सी की दूसरे नंबर पर काबिज मैनचेस्टर सिटी पर 2-1 से जीत से अपना खिताब सुरक्षित किया। इस परिणाम का मतलब है कि सिटी बाकी बचे सात दौर के मैचों में लिवरपूल की बराबरी तक नहीं पहुंच पाएगा।

लिवरपूल आठ अलग-अलग दशकों में इंग्लैंड प्रीमियर लीग का ताज अपने सिर पर सजा चुका है। 1888 में इस लीग की शुरुआत हुई थी, उसके बाद यह पहला मौका है, जब कोई टीम सात मैच बाकी रहते हुए चैंपियन बन गई। 132 साल के इतिहास में मैनचेस्टर यूनाइटेड (20) के बाद लिवरपूल (19) सबसे ज्यादा बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाली टीम है।

1900s 👑

1920s 👑

1940s 👑

1960s 👑

1970s 👑

1980s 👑

1990s 👑

2020s 👑



