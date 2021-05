इंटर मिलान ने 11 साल बाद जीता सीरी ए खिताब 

{"_id":"608f66b61a558e554402b96b","slug":"inter-milan-won-the-serie-a-title-after-11-years","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0907\u0902\u091f\u0930 \u092e\u093f\u0932\u093e\u0928 \u0928\u0947 11 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u091c\u0940\u0924\u093e \u0938\u0940\u0930\u0940 \u090f \u0916\u093f\u0924\u093e\u092c\u00a0","category":{"title":"Football","title_hn":"\u092b\u0941\u091f\u092c\u0949\u0932","slug":"football"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Amit Mandal Updated Mon, 03 May 2021 08:27 AM IST