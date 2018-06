03 मिनट: मिस्त्र स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह की जगह टीम में शामिल किए गए वरदा ने शुरुआती खेल में ही आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन उरुग्वे ने इस मूव को बेकार कर दिया।

08 मिनट: अब आक्रमण की बारी उरुग्वे की थी। स्टार खिलाड़ी कवानी ने 22 गज की दूरी से एक लो शॉट लगाया, जिसे मिस्त्र के गोलकीपर मोहम्मद अल-शेनवी ने आराम से बचा लिया।



12 मिनट: मिस्र के लिए एक और मौका ट्रेजगुएट ने बनाया। लेफ्ट विंग से शुरू करते हुए उन्होंने गेेंद को दूसरी ओर से गोल तक भेजने का मूव बनाया, लेकिन फर्नांडो मुस्लेरा ने बड़े ही आराम से इस आक्रमण को विफल साबित किया। हालांकि यह उरुग्वे कैंप के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं था।



14 मिनट: उरुग्वे की ओर से यह स्टार खिलाड़ी लुइस सुअारेज का पहला आक्रमण था। बार्सिलोना के इस स्टार स्ट्राइकर ने राइट विंग से मूव बनाया लेकिन शॉट बेहद वाइड था।



17 मिनट: सलाह की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल अमृत वर्दा ने मिस्त्र के लिए फ्री किक गंवाई।



24 मिनट: सुआरेज ने उरुग्वे के लिए गोल करने का सुनहरा अवसर गंवाया।



32 मिनट: सुआारेज, जो अब तक इस खेल में बिलकुल रंग में नजर नहीं आए, अब 40 गज की दूरी से फ्री-किक लेने खड़े हैं। मगर शॉट दिशाहीन।



एकातेरिनबर्ग के एकातेरिना स्टेडियम में ज्यादातर सीटें खाली नजर आ रही है। इसके पीछे कारण अपेक्षाकृत महंगी सीट हो सकती है।



45 मिनट: खेल में एक मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा गया।



हाफ टाइम स्कोर: मिस्त्र 0- उरुग्वे 0





हाफ टाइम के बाद का खेल शुरू होते ही उरुग्वे का जोरदार आक्रमण। कवानी ने मिस्र की रक्षारपंक्ति भेदते हुए सुंदर मूव बनाया, गेंद सुअारेज के पास, लेकिन गोलपोस्ट के बेहद करीब से लगाए गए उनके तेजतर्रार शॉट को गोलकीपर मोहम्मद अल-शेनवी ने बचाया।मिस्त्र के खिलाड़ी तारिक हमीद घायल। मैच थोड़ी देर के लिए थमा। अब घुटने में चोट के चलते उनकी जगह सैम मोर्सी मैदान पर।अबतक एक भी गोल करने में नाकाम उरुग्वे ने अपने खेल में किया बदलाव। नांडेज कार्लोस की जगह सांचेज और क्रिस्टियन रोड्रिगेज के लिए डे अरासकेएटा को मैदान से बाहगर किया।मिस्त्र ने अपना दूसरा बदलाव किया। खराबा की जगह मोशेन को मैदान पर बुलाया गया। फैंस अभी भी बेंच पर बैठे मोहम्मद सलाह का मैदान पर इंतजार कर रहे हैं।लगातार आक्रमण के बावजूद दो बार की चैंपियन उरुग्वे एक गोल के लिए तरस रही। कवानी ने एकबार फिर मिस्त्र के डिफेंडर्स को छकाते हुए सुअारेज तक गेंद पहुंचाई, लेकिन इस स्टार स्ट्राइकर का एक और शॉट गोलकीपर ने बचाया। आज मिस्त्र के लिए अल-शेनवी बेहतरीन गोलकीपिंग कर रहे हैं।

82 मिनट: मैच खत्म होने में सिर्फ 8 मिनट बाकी है। ऐसे में गोल की पूरी कोशिश कर रहे सुआरेज ने हैडर पास से गेंद कवानी तक पहुंचाई। डी के किनारे शानदार वॉली पर कवानी ने दनदनाता हुआ शॉट लगाया, जिसे मिस्त्र के गोलकीपर ने जबरदस्त छलांग लगाते हुए बचाया। कवानी बेहद निराश नजर आ रहे हैं।



89 मिनट: ....और ये गोल। मैच के आखिरी लम्हों में उरुग्वे को उसकी मेहनत का फल मिला। कॉर्नर किक पर हेडर लगाते हुए जोस गिमेंज ने गोल कर अपनी टीम को निर्णायक बढ़त दिला दी।



मिस्त्र 0 - उरुग्वे 1



पूरा स्टेडियम जोश और खुशी के उन्माद से नहाया हुआ।



मैच स्टॉपेज टाईम पर गया। मैच खत्म इस तरह फीफा विश्वकप के दूसरे मुकाबले में दो बार की चैंपियन उरुग्वे ने मिस्त्र को 1-0 से हराया।



फाइनल स्कोर- मिस्त्र 0- उरुग्वे 1





