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मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में बनाई अलग पहचान: सर्वाधिक बार खेले फीफा विश्व कप, कप्तान के तौर पर बिखेरी चमक

Mon, 31 Aug 2026 09:23 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 31 Aug 2026 09:23 PM IST
सार

अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए सर्वाधिक छह फीफा विश्व कप खेले। हालांकि, वह इस बार टीम को दोबारा खिताब नहीं दिला सके थे। आइए जानते हैं मेसी के अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड्स...

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Argentine star Lionel Messi retired from International Football know all records and stats
लियोनल मेसी - फोटो : ANI

विस्तार
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अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। इसके साथ ही उनका करीब दो दशक पुराना सफर समाप्त हो गया है। मेसी के करियर का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल रहा जिसमें अर्जेंटीना को स्पेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अर्जेंटीना की टीम ने मेसी की अगुआई में ही 2022 में विश्व कप का खिताब जीता था, लेकिन टीम फाइनल तक पहुंचने के बाद भी खिताब का बचाव नहीं कर सकी थी। 
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Argentine star Lionel Messi retired from International Football know all records and stats
लियोनल मेसी - फोटो : PTI
सोशल मीडिया पर की घोषणा
मेसी ने सोशल मीडिया पर लंबे पोस्ट के जरिये अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। मेसी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कई उपलब्धियां हासिल की और ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिससे वह फुटबॉल की दुनिया का एक ऐसा नाम बने जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। मेसी ने छह फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया और वह इतने विश्व कप खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उनके अलावा पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी छह विश्व कप खेले हैं।
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तीन बार खेला विश्व कप फाइनल
मेसी कप्तान के तौर पर भी खूब चमके। फीफा विश्वकप 2026 का फाइनल मेसी के करियर का तीसरा विश्वकप फाइनल था। इससे पहले वह 2014 और 2022 में फाइनल खेल चुके हैं। ब्राजील में खेले गए 2014 विश्व कप में मेसी पहली बार फाइनल तक पहुंचे थे। अर्जेंटीना को जर्मनी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अतिरिक्त समय में मारियो गोट्जे ने विजयी गोल कर जर्मनी को चैंपियन बनाया था। कतर विश्वकप 2022 के फाइनल में मेसी ने अर्जेंटीना को फ्रांस के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में जीत दिलाई। उन्होंने मैच में दो गोल किए और प्लेयर ऑफ द मैच के साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी जीता।

18 दिसंबर 2022 को खेला गया यह मुकाबला फुटबॉल इतिहास के सबसे रोमांचक फाइनल में गिना जाता है। मेसी ने पेनल्टी पर पहला गोल किया फिर अतिरिक्त समय में दूसरा गोल दागा। मुकाबला 3-3 से बराबरी पर खत्म हुआ और पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने जीत हासिल कर विश्व कप अपने नाम किया। इसी के साथ मेसी ने अपने करियर का वह बड़ा खिताब भी जीत लिया, जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। मेसी की अगुआई में अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में भी पहुंची। मेसी के पास खिताब बरकरार रखने का सुनहरा अवसर था, लेकिन स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर मेसी का यह सपना तोड़ दिया था। मेसी 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026 विश्व कप में हिस्सा लेने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने थे। हालांकि, इसी संस्करण में रोनाल्डो ने भी अपना छठा विश्व कप खेला था।
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लियोनल मेसी - फोटो : ANI
विश्व कप में अर्जेंटीना के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी
मेसी अर्जेंटीना के लिए फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। मेसी ने अपने विश्व कप करियर में 21 गोल दागे। ओवरऑल वह विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे ज्यादा गोल फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने किए हैं। एम्बाप्पे के नाम फीफा विश्व कप में 22 गोल हैं। उन्होंने अर्जेंटीना के साथ फीफा विश्व कप (2022), कोपा अमेरिका (2021, 2024) और फाइनलिसिमा (2022) का खिताब जीता है। साथ ही 2008 में ओलंपिक स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया है।

टूर्नामेंट के अनुसार मेसी के अंतरराष्ट्रीय आंकड़े
टूर्नामेंट मैच गोल असिस्ट
फीफा विश्व कप  34 21 12
कोपा अमेरिका 39 14 18
विश्व कप क्वालिफायर - 36 -
अंतरराष्ट्रीय दोस्ताना मैच 61 54 20

विश्व कप में सबसे उम्रदराज हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी
मेसी फीफा विश्व कप में हैट्रिक लगाने वाले उम्रदराज खिलाड़ी हैं। 38 वर्ष 357 दिन की उम्र में मेसी ने यह उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने 2018 में स्पेन के खिलाफ हैट्रिक लगाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा था।
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