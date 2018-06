दोनों ही टीमों में अहम बदलाव, गोल की तलाश में अर्जेंटीना ने डी मारिया की जगह क्रिश्चियन पवोन को बुलाया। दूसरी ओर फिटनेस से जूझ रहे आइसलैंड के कप्तान गुडमंडसन ने अपने स्थान पर स्कूलसो को मैदान पर भेजा।

70 मिनट: मेसी ने शानदार मूव बनाया। विपक्षी डिफेंडर्स को छकाते हुए उन्होंने गेंद डी मारिया को पास की। डी मारिया ने गेंद बनेगा को पास की। लॉन्ग रेंज से लिए गए इस शॉट को गोलकीपर हैल्डरसन ने आसानी से पकड़ा।

Argentina vs Iceland #Messi So Close Messi misses the Penalty #ARGISL #WorldCup pic.twitter.com/BJ5tiTKpXP

GOALLLLL Argentina 1 - 0 Iceland! WOW! SERGIO AGUERO! WHAT A FINISH! HIS FIRST EVER WORLD CUP GOAL#WorldCup⁠ ⁠ #ARG⁠ ⁠ #ISL⁠ ⁠ #ARGISL pic.twitter.com/2vEogcN745