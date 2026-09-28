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ईशा सिंह: नौ साल की उम्र में थामी बंदूक, 13 में बनीं राष्ट्रीय चैंपियन; 25 मीटर में विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम

Mon, 28 Sep 2026 01:57 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 28 Sep 2026 01:57 PM IST
सार

नौ साल की उम्र में शूटिंग शुरू करने वाली ईशा सिंह 13 साल में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन बनीं। 2026 में उन्होंने 25 मीटर पिस्टल में 43 हिट का विश्व रिकॉर्ड बनाया और म्यूनिख वर्ल्ड कप में स्वर्ण जीता। अब एशियन गेम्स 2026 में पांच शूट-ऑफ के रोमांच के बाद ईशा ने व्यक्तिगत रजत पदक जीता है।

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Esha Singh: From Holding a Pistol at Nine to Becoming a World Record Holder and Asian Games Silver Medallist
ईशा सिंह - फोटो : IANS

विस्तार
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महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में एशियन गेम्स 2026 की रजत पदक विजेता ईशा सिंह ने एक बार फिर दिखाया कि बड़े मंच पर दबाव के बीच निशाना कैसे साधा जाता है। नौ साल की उम्र में शूटिंग से जुड़ी ईशा ने महज 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय चैंपियन बनकर अपनी पहचान बना ली थी। अब वह 25 मीटर पिस्टल में विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं और एशियन गेम्स 2026 में पांच शूट-ऑफ के रोमांच के बाद रजत पदक जीत चुकी हैं।
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नौ साल की उम्र में पहली बार पकड़ी पिस्टल
ईशा का जन्म एक जनवरी 2005 को हैदराबाद में हुआ। उनके पिता सचिन सिंह मोटरस्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के रैली ड्राइवर रहे हैं। शूटिंग शुरू करने से पहले ईशा ने गो-कार्टिंग, टेनिस, बैडमिंटन और स्केटिंग जैसे खेल भी आजमाए थे। 2014 में नौ साल की उम्र में पिता के साथ हैदराबाद के गाचीबोवली शूटिंग रेंज पहुंचीं और यहीं से उनका निशानेबाजी का सफर शुरू हुआ। शुरुआत में बंदूक का वजन उनके लिए बड़ी चुनौती था। बाद में उन्हें हल्की पिस्टल मिली और ईशा को यह खेल पसंद आ गया। उनके लिए पिस्टल से निकलने वाली गोली की आवाज भी खास थी। इसके बाद उन्होंने शूटिंग को गंभीरता से अपनाया।

Asian Games 2023: Esha Singh Bags Two Medala in Shooting India At Age Of 18, Became National Champion at 13
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रेंज दूर थी तो पिता ने घर में बनाया इंतजाम
ईशा के घर से गाचीबोवली की शूटिंग रेंज करीब एक घंटे की दूरी पर थी। रोजाना इतनी दूर आना-जाना उनके प्रशिक्षण में बड़ी चुनौती था। ऐसे में उनके पिता ने घर पर ही पेपर टारगेट वाला अभ्यास सेटअप तैयार किया, जिससे ईशा नियमित रूप से अभ्यास कर सकें। बाद में उन्होंने गगन नारंग की गन फॉर ग्लोरी अकादमी में भी प्रशिक्षण लिया। कम उम्र में ही पढ़ाई, ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं के बीच संतुलन बनाना उनके सफर का हिस्सा रहा। शूटिंग के प्रति उनका फोकस लगातार बढ़ता गया और जल्द ही नतीजे भी सामने आने लगे।

Asian Games 2023: Esha Singh Bags Two Medala in Shooting India At Age Of 18, Became National Champion at 13
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13 साल की उम्र में बनीं राष्ट्रीय चैंपियन
2015 में ईशा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में तेलंगाना की राज्य चैंपियनशिप जीती। इसके तीन साल बाद 2018 में उन्होंने महज 13 साल की उम्र में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। तिरुवनंतपुरम में हुई 62वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में ईशा ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में 241.0 का स्कोर कर स्वर्ण जीता। उन्होंने मनु भाकर और अनुभवी शूटर हीना सिद्धू जैसी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। उसी प्रतियोगिता में उन्होंने यूथ और जूनियर वर्ग में भी स्वर्ण जीते।

Asian Games 2023: Esha Singh Bags Two Medala in Shooting India At Age Of 18, Became National Champion at 13

जूनियर से सीनियर स्तर तक लगातार बढ़ता कद
राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के बाद ईशा ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी तेजी से अपनी जगह बनाई। 2019 में उन्होंने एशियन एयरगन चैंपियनशिप में पदक जीता। इसके बाद जूनियर विश्व कप और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भी उनके खाते में पदक आए। हांगझोउ एशियन गेम्स, जो 2023 में हुए, वहां ईशा ने चार पदक जीते। इनमें 25 मीटर पिस्टल का व्यक्तिगत रजत और टीम स्वर्ण भी शामिल था। इसके बाद उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

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म्यूनिख में बनाया 25 मीटर पिस्टल का विश्व रिकॉर्ड
ईशा ने 27 मई 2026 को म्यूनिख में आईएसएसएफ विश्व कप के दौरान 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में 43 हिट का स्कोर किया। इसके साथ उन्होंने सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों का विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। आईएसएसएफ के आधिकारिक रिकॉर्ड में 43 का स्कोर विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। यही प्रदर्शन उनके मौजूदा कद की बड़ी तस्वीर दिखाता है। 2026 में वह 25 मीटर पिस्टल की विश्व रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंच चुकी हैं।

Esha Singh: From Holding a Pistol at Nine to Becoming a World Record Holder and Asian Games Silver Medallist
ईशा सिंह - फोटो : PTI
एशियाड में पांच शूट-ऑफ के बाद जीता रजत
28 सितंबर 2026 को एशियन गेम्स के 25 मीटर पिस्टल फाइनल में ईशा ने बेहद उतार-चढ़ाव भरा मुकाबला खेला। वह एक समय चौथे स्थान पर खिसक गई थीं, लेकिन वापसी करते हुए पदक की दौड़ में बनी रहीं। 50 शॉट के बाद ईशा और चीन की जियारुइक्सुआन जियाओ दोनों के 38 अंक थे। इससे पहले नॉर्थ कोरिया की किम ह्योन सुक के खिलाफ रजत और कांस्य का फैसला करने के लिए ईशा को तीन शूट-ऑफ खेलने पड़े। पहले दो शूट-ऑफ 3-3 से बराबर रहे, जबकि तीसरे में ईशा ने 3-2 से जीत दर्ज कर रजत पक्का किया। इसके बाद स्वर्ण के लिए जियाओ के खिलाफ दो और शूट-ऑफ हुए। पहला 4-4 से बराबर रहा, लेकिन अगले शूट-ऑफ में जियाओ ने 3-2 से बाजी मार ली। इस तरह ईशा ने पांच शूट-ऑफ के बाद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रजत पदक अपने नाम किया।

Esha Singh: From Holding a Pistol at Nine to Becoming a World Record Holder and Asian Games Silver Medallist
ईशा सिंह - फोटो : SAI Media
माता-पिता के त्याग से मिली उड़ान
ईशा की सफलता के पीछे उनके माता-पिता का योगदान भी अहम रहा है। घर पर अभ्यास की व्यवस्था से लेकर लगातार प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण के बीच उनका साथ देने तक परिवार ने उनके करियर को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। ईशा ने कम उम्र में ही खेल को अपना लक्ष्य बनाया और धीरे-धीरे राष्ट्रीय चैंपियन से लेकर विश्व रिकॉर्डधारी और अब एशियन गेम्स की रजत पदक विजेता तक का सफर तय किया है। नौ साल की वह बच्ची, जिसने गाचीबोवली में पहली बार पिस्टल पकड़ी थी, आज 25 मीटर पिस्टल की विश्व रिकॉर्डधारी है। उसके सफर में सबसे खास बात यही है कि उम्र बढ़ने के साथ लक्ष्य भी लगातार बड़ा होता गया।
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