{"_id":"6aba596cab374ddb5a02929d","slug":"afi-to-approach-cas-over-alleged-wrong-measurement-of-shaili-singh-s-long-jump-2026-09-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"क्या शैली सिंह के साथ हुई नाइंसाफी?: अंजू बॉबी जॉर्ज का आरोप- छलांग की हुई गलत माप; खेल पंचाट जाएगा एएफआई","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

एशियन गेम्स में लंबी कूद की भारतीय एथलीट शैली सिंह की एक छलांग की माप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उनकी मेंटर अंजू बॉबी जॉर्ज ने आरोप लगाया है कि चौथे प्रयास की दूरी गलत निशान से मापी गई, जिसके चलते शैली पदक से चूक गईं। एएफआई ने आधिकारिक फैसले को चुनौती देने के लिए खेल पंचाट (सीएस) जाने का फैसला किया है।

विज्ञापन एशियन गेम्स में महिला लंबी कूद की भारतीय एथलीट शैली सिंह के प्रदर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) का आरोप है कि प्रतियोगिता अधिकारियों ने शैली की एक छलांग की दूरी गलत तरीके से मापी, जिसके कारण वह पदक से चूक गईं। एएफआई ने इस मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (सीएएस) का रुख करने का फैसला किया है। शैली सिंह ने रविवार को हुए महिला लंबी कूद फाइनल में 6.42 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर चौथा स्थान हासिल किया। भारत की ही एंसी सोजन ने 6.53 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि चीन की हुआंग यिंगयिंग ने 6.55 मीटर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

चौथे प्रयास की माप को लेकर विवाद विवाद शैली के चौथे प्रयास को लेकर है। आधिकारिक तौर पर उनकी इस छलांग की दूरी 6.41 मीटर दर्ज की गई थी। शैली की मेंटर और दिग्गज लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज का दावा है कि इस प्रयास की सही जगह से माप नहीं की गई।

अंजू के मुताबिक, लैंडिंग पिट के पास मौजूद अधिकारी ने शुरुआत में शैली के पैर के निशान को माप के लिए सही निशान माना था। हालांकि, बाद में दूर खड़े एक अन्य अधिकारी ने उससे पीछे मौजूद एक निशान की ओर इशारा किया और उसी स्थान से दूरी मापी गई।

अंजू ने पीटीआई से कहा कि नियमों के मुताबिक लैंडिंग पिट के सबसे नजदीक मौजूद अधिकारी द्वारा बताए गए निशान से माप की जानी चाहिए थी। उनका दावा है कि यदि सही निशान से माप होती तो शैली की छलांग स्वर्ण पदक जीतने वाली छलांग से भी आगे हो सकती थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

शैली ने दर्ज कराई थी आपत्ति

शैली सिंह ने प्रतियोगिता के दौरान ही इस फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। उस समय अधिकारियों को छलांग से जुड़े वीडियो भी दिखाए गए थे। अंजू बॉबी जॉर्ज के अनुसार, अधिकारियों ने बाद में उन्हें वीडियो दिखाया, लेकिन वह फ्रंट व्यू था। टीम ने साइड व्यू वीडियो दिखाने की मांग की, क्योंकि उनके मुताबिक इसी एंगल से यह स्पष्ट हो सकता था कि शैली वास्तव में कहां उतरी थीं। इसके बाद मामले को जूरी के सामने अपील के रूप में रखा गया। अंजू के मुताबिक, जूरी ने जवाब दिया कि उसने साइड व्यू वीडियो भी देखा है और पहले के फैसले को बरकरार रखा है।

विज्ञापन