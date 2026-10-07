रोनाल्डो ने पुर्तगाल का कैंप क्यों छोड़ा?: कोच जॉर्ज जीसस से किस बात पर हुआ विवाद, अब खुद बताई पूरी कहानी

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विज्ञापन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने का फैसला फिलहाल नहीं किया है। टीम के प्रशिक्षण शिविर से अचानक चले जाने के बाद उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब 41 वर्षीय स्टार खिलाड़ी ने साफ कर दिया है कि वह पुर्तगाल के लिए खेलते रहेंगे। हालांकि, टीम से जाने की घटना के लिए उन्होंने माफी मांगी है और संभावित सजा भुगतने की बात भी कही है। दरअसल, पूरा विवाद पुर्तगाल के नए कोच जॉर्ज जीसस के साथ रोनाल्डो के खेलने के समय को लेकर शुरू हुआ। रोनाल्डो का कहना है कि कोच ने उनसे कुछ वादे किए थे, लेकिन बाद में उन पर कायम नहीं रहे। इसी वजह से दोनों के बीच भरोसा टूट गया और रोनाल्डो ने टीम का कैंप छोड़ने का फैसला किया।

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आखिर हुआ क्या था? जॉर्ज जीसस ने पुर्तगाल की कमान संभालने के बाद रोनाल्डो के खेलने के समय को नियंत्रित करने की योजना बनाई थी। रोनाल्डो के मुताबिक, उन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार किया था। लेकिन बाद में घटनाक्रम उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

नेशंस लीग में नॉर्वे के खिलाफ मुकाबले में रोनाल्डो मैदान पर नहीं उतरे। इससे पहले जीसस ने कहा था कि रोनाल्डो को मैच में खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। रोनाल्डो ने बताया कि वह काफी देर तक अभ्यास के दौरान वार्म-अप करते रहे, लेकिन उन्हें मैदान पर नहीं भेजा गया।

इसके बाद डेनमार्क के खिलाफ अगले मुकाबले से पहले जीसस ने साफ कर दिया कि रोनाल्डो मैच की शुरुआत नहीं करेंगे। यहीं से मामला गंभीर हो गया। रोनाल्डो का दावा है कि कोच ने उनसे जो बात कही थी, उसे बाद में बदल दिया गया। इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने पुर्तगाल का प्रशिक्षण शिविर छोड़ दिया।

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रोनाल्डो ने क्यों छोड़ा टीम कैंप? रोनाल्डो ने मंगलवार को जारी अपने लंबे बयान में कहा कि उनके लिए किसी रिश्ते में सच और भरोसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि कोच की बात पर भरोसा करने के बावजूद जब वादे पूरे नहीं हुए तो उन्हें लगा कि टीम में उनका बने रहना समूह के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

रोनाल्डो के मुताबिक, उन्होंने कोच और पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पेड्रो प्रोएंसा से साफ कहा था कि अगर टीम उन्हें नहीं चाहती तो उनसे सीधे कह दिया जाए। वह इस स्थिति में सम्मानजनक विदाई स्वीकार करने के लिए भी तैयार थे।

उन्होंने कहा कि वह लगभग 25 साल के अपने करियर में कभी किसी कोच के तकनीकी या रणनीतिक फैसलों में दखल नहीं देते रहे हैं। लेकिन जब उनसे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ तो उन्हें लगा कि उनका वहां रहना उचित नहीं है।

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कोच से क्या चाहते थे रोनाल्डो?

रोनाल्डो के अनुसार, उन्होंने जीसस के लिए आठ बिंदुओं वाला एक छोटा दस्तावेज भी तैयार किया था, जिसे कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट करने वाले थे। इसमें यह भी शामिल था कि अगर रोनाल्डो जैसे बड़े खिलाड़ी को वार्म-अप कराया जाए और फिर मैदान पर न उतारा जाए तो इसकी जिम्मेदारी कोच को लेनी चाहिए। लेकिन रोनाल्डो का दावा है कि जीसस ने इन बातों को सार्वजनिक रूप से उस तरह नहीं रखा, जैसा दोनों के बीच तय हुआ था। इसके बाद उनका कोच पर भरोसा टूट गया।

रोनाल्डो ने मांगी माफी, लेकिन सजा के लिए भी तैयार

रोनाल्डो ने माना कि टीम कैंप छोड़ना उनकी गलती थी। उन्होंने पुर्तगाल के प्रशंसकों और अपने साथियों से माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि टीम के कप्तान होने के कारण उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है और उन्हें किसी भी संभावित सजा से बचने के लिए विशेष छूट नहीं मिलनी चाहिए।



पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ के नियमों के मुताबिक, बिना उचित कारण राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षण सत्र, मैच या अन्य गतिविधि से हटने वाले खिलाड़ी को एक से छह महीने तक निलंबन और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। रोनाल्डो ने महासंघ को अपने जाने की जानकारी दी थी, लेकिन यह फैसला नियमों के तहत उचित माना जाएगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

क्या रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए दोबारा खेलेंगे?

इस सवाल का जवाब रोनाल्डो ने खुद दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वह शारीरिक रूप से फिट रहते हैं, अपने क्लब के लिए खेलते हैं और गोल करते हैं, तो सजा पूरी करने के बाद वह हमेशा की तरह पुर्तगाल के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनका अंतरराष्ट्रीय विदाई मैच अभी बाकी है। यानी लियोनेल मेसी की तरह रोनाल्डो ने भी तुरंत अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहने का फैसला नहीं किया है।

पुर्तगाल ने भी रोनाल्डो के लिए दरवाजा खुला रखा

इस पूरे विवाद के बीच पुर्तगाल के कोच जॉर्ज जीसस और महासंघ के अध्यक्ष पेड्रो प्रोएंसा ने भी रोनाल्डो की वापसी का रास्ता खुला रखा है। प्रोएंसा ने रोनाल्डो को पुर्तगाली फुटबॉल का प्रतीक बताते हुए कहा कि अगर वह तकनीकी रूप से खेलने के लिए फिट हैं तो वह हमेशा टीम का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने इस पूरे मामले को गलतफहमी बताया और कहा कि इसे आंतरिक रूप से सुलझाया जाना चाहिए। जीसस ने भी कहा कि अगर रोनाल्डो वापसी करना चाहते हैं तो अगले अंतरराष्ट्रीय ब्रेक में उन्हें टीम में बुलाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टीम के कुछ नियम और कोच का अधिकार समझौते के विषय नहीं हो सकते।

तो क्या दोनों के बीच दुश्मनी है? फिलहाल इसे सीधी दुश्मनी कहना सही नहीं होगा। जीसस ने पहले भी कहा था कि उनके और रोनाल्डो के बीच कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है। दोनों पिछले सत्र में अल-नस्र में साथ काम कर चुके हैं और टीम ने उनके नेतृत्व में सऊदी अरब की लीग का खिताब भी जीता था।

असल विवाद खिलाने के फैसले, किए गए वादे और आपसी भरोसे को लेकर है। रोनाल्डो को लगता है कि कोच ने अपनी बात नहीं निभाई, जबकि जीसस का कहना है कि अंतिम फैसला कोच का अधिकार है और परिस्थितियों के हिसाब से उसमें बदलाव किया जा सकता है।

इसलिए फिलहाल रोनाल्डो का पुर्तगाल से रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। वह वापसी के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले टीम कैंप छोड़ने के मामले में संभावित सजा और कोच के साथ भरोसे का संकट सुलझाना होगा।