चाइना ओपन में विवाद: नस्लभेदी टिप्पणियों पर कोको गॉफ का फूटा गुस्सा, कहा- मैं चोर नहीं; क्या है पूरा मामला?

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अमेरिकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने चीन ओपन के राउंड ऑफ 32 मुकाबले के दौरान हुई एक घटना को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना का करारा जवाब दिया है। गॉफ ने अपने ऊपर लगे आरोपों का बचाव करते हुए कहा कि वह न तो धोखेबाज हैं और न ही चोर। उन्होंने सोशल मीडिया पर की जा रही नस्लभेदी टिप्पणियों पर भी नाराजगी जताई। गॉफ ने चीन ओपन के राउंड ऑफ 32 में चीन की सुन शिनरान को 7-5, 6-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। हालांकि, मुकाबले के पहले सेट में हुई एक घटना के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा।