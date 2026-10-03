{"_id":"6ac11361b820238abb099936","slug":"coco-gauff-advances-to-third-round-at-china-open-alexander-zverev-sets-up-quarterfinal-against-novak-djokovic-2026-10-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चीन ओपन: कोको गॉफ तीसरे दौर में पहुंचीं, ज्वेरेव ने दर्ज की आसान जीत; जोकोविच से होगा सामना","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

कोको गॉफ ने कैमिला ओसोरियो को तीन सेटों में हराकर चीन ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली। वहीं, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शांग जुनचेंग को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका सामना नोवाक जोकोविच से होगा। मेदवेदेव और एलेक्स डी मिनौर ने भी अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बनाई।

विज्ञापन तीन सप्ताह के ब्रेक के बाद वापसी कर रहीं अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने चीन ओपन में जीत के साथ अभियान आगे बढ़ाया। यूएस ओपन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली गॉफ ने शनिवार को दूसरे दौर के मुकाबले में कैमिला ओसोरियो को तीन सेटों में 7-6 (4), 4-6, 6-2 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। गॉफ का यह यूएस ओपन के बाद पहला मुकाबला था। फ्लशिंग मीडोज में उन्हें सेमीफाइनल में एलेना रिबाकिना के खिलाफ तीन सेटों में हार का सामना करना पड़ा था। गॉफ दो बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। उन्होंने 2023 यूएस ओपन और 2025 फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। दोनों फाइनल में उन्होंने आर्यना सबालेंका को हराया था।

ज्वेरेव की आसान जीत, जोकोविच से भिड़ंत तय

पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त और मौजूदा यूएस ओपन चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने वाइल्ड कार्ड से प्रवेश पाने वाले चीन के शांग जुनचेंग को सीधे सेटों में 6-0, 6-3 से हराया। इस जीत के साथ ज्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जहां उनका सामना नोवाक जोकोविच से होगा। तीसरी वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव ने भी जीत दर्ज की। उन्होंने जान-लेनार्ड स्ट्रफ को 6-4, 6-3 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं, शनिवार को खेले गए एक अन्य दूसरे दौर के मुकाबले में एलेक्स डी मिनौर ने क्वेंटिन हेलिस को कड़े मुकाबले में 3-6, 7-6 (5), 7-5 से शिकस्त दी।

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