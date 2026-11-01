पीवी सिंधू ने जीता हाइलो ओपन का खिताब: फाइनल में डेनमार्क की शटलर को हराया, मैच में क्या-क्या हुआ?

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विज्ञापन भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हाइलो ओपन सुपर-500 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधू ने डेनमार्क की दुनिया की 25वें नंबर की खिलाड़ी लाइन होजमार्क कजर्सफेल्ट को सीधे गेमों में 21-12, 21-14 से हराया। इस जीत के साथ सिंधू ने सीजन का अपना दूसरा खिताब हासिल किया।

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39 मिनट में जीता मुकाबला

जर्मनी के सारब्रुकेन में खेले गए फाइनल मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधू ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया। उन्होंने अपने दमदार स्मैश, सटीक शॉट और बेहतरीन रणनीति के दम पर आठवीं वरीयता प्राप्त कजर्सफेल्ट को कोई बड़ा मौका नहीं दिया। करीब 39 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधू ने 21-12, 21-14 से जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा जमा लिया।

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जापान ओपन के बाद जीता दूसरा खिताब

सिंधू का इस सीजन में यह दूसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने जुलाई में जापान ओपन का खिताब अपने नाम किया था। हालांकि, पिछले सप्ताह खेले गए फ्रेंच ओपन के फाइनल में उन्हें उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा था। अब हाइलो ओपन में जीत के साथ उन्होंने शानदार वापसी की है।

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कजर्सफेल्ट के खिलाफ सिंधू का दबदबा बरकरार

फाइनल से पहले भी सिंधू का डेनमार्क की खिलाड़ी के खिलाफ रिकॉर्ड काफी बेहतर था। दोनों के बीच अब तक हुए मुकाबलों में सिंधू ने 6-1 की बढ़त बना रखी थी। कजर्सफेल्ट को सिंधू के खिलाफ एकमात्र जीत 2025 के सुदीरमन कप फाइनल में मिली थी। हाइलो ओपन के फाइनल में जीत के साथ भारतीय खिलाड़ी ने अपना दबदबा एक बार फिर साबित कर दिया।