फ्रेंच ओपन: पीवी सिंधू उलटफेर से बाल बाल बचीं, अगले दौर में किया प्रवेश; उन्नति हुड्डा हारकर बाहर

विज्ञापन

एक अन्य महिला एकल मैच में उन्नति हुड्डा जापान की रिको गुंजी से 18-21, 12-12, 17-21 से हारकर बाहर हो गईं। सिंधू ने स्वीकार किया कि यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं था, लेकिन इससे आगे बढ़ने में उन्हें राहत मिली है। उन्होंने कहा, कुछ मैच ऐसे होते हैं जिनमें आपको जीतने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ता है। आज उनमें से एक था। सुपनिदा को इसका श्रेय जाता है, उन्होंने मुझे हर एक अंक के लिए संघर्ष कराया। मुझे लगा कि मैं पूरे समय अपना खेल थोपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी तरह चीजें हाथ से फिसलती जा रही थीं। फुटेज देखूंगी और देखूंगी कि क्या बदलने की जरूरत है। मुझे इस जीत की जरूरत थी। सबसे खूबसूरत नहीं, विचार करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आगे बढ़कर खुश हूं। रिकवरी जारी है कल एक और मुकाबला है।आयुष शेट्टी ने पुरुष एकल के अगले दौर में प्रवेश के लिए एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए किदांबी श्रीकांत को एक घंटे से भी कम समय में 19-21, 21-16, 21-12 से हराया। वहीं, भारत के शीर्ष वरीयता प्राप्त पुरुष एकल खिलाड़ी और पूर्व विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने शुरुआती दौर में जापान के विश्व नंबर 9 कोडिए नाराका को वॉकओवर दे दिया। लक्ष्य को विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों और हाल ही में संपन्न डेनमार्क ओपन में शुरुआती दौर में ही बाहर होना पड़ा है।